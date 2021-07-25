«Импичмент — сейчас»: в Бразилии десятки тысяч демонстрантов провели акции за отставку Болсонару 25.07.2021, 8:29

Фото: AFP

В Рио-де-Жанейро тысячи демонстрантов присоединились к митингу в красной одежде и защитных масках.

В Бразилии десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки президента Жаира Болсонару из-за его политики борьбы с коронавирусом. Протесты проходят уже четвертые выходные подряд.

Об этом сообщает DW.

Акции были анонсированы в 400 городах по всей стране.

В Рио-де-Жанейро тысячи демонстрантов присоединились к митингу в красной одежде и защитных масках. Они скандировали: «Долой коррумпированного преступника», «Импичмент — сейчас», «Мы хотим прививок, он хочет взяток». Протесты прошли также в Ресифи и Салвадоре.

Протестующие жаловались на позднее начало кампании вакцинации, высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, экономически пострадавших от пандемии.

Долгое время после начала пандемии президент Бразилии Жаир Болсонару не реагировал на COVID-19, высмеивая его как «небольшую простуду».

Болсонару использовал свои конституционные полномочия для вмешательства в административные вопросы Министерства здравоохранения, такие как клинические протоколы, раскрытие данных и закупка вакцин.

Он наложил вето на закон, который, например, позволял бы использование масок в местах религиозного поклонения и выплачивал компенсацию медицинским работникам, пострадавшим от пандемии.

Он также препятствовал усилиям правительства по продвижению социального дистанцирования и использовал свое постановление, чтобы позволить многим бизнесам работать как «жизненно необходимые», включая спа и тренажерные залы.

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