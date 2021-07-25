Эхо «Славянского базара»: Сергей Соседов подтвердил, что попал в Витебске в больницу 14 25.07.2021, 8:57

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Лукашенковский праздник вышел музыкальному критику боком.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с news.ru подтвердил, что попал в витебскую больницу.

Сейчас он уже вернулся в Москву, где его встретил водитель, — помогал переносить вещи. Соседов отметил, что решился на операцию, так как в ином случае ему грозила хромота до конца жизни. В Витебской больнице скорой помощи ему сшили повреждённую связку под местным наркозом. Критик ничего не почувствовал — нога словно отнялась, а укол сделали в спину.

Он добавил, что в момент разрыва сухожилия испытал дикую боль — как будто палкой ударили по ноге. Медики ему сказали, что это типичный симптом повреждения ахилловой связки, «как по учебнику».

Поначалу Сергея Соседова не аккредитовали на «Славянский базар», он всерьез обиделся и даже написал насколько постов в сосетях, а также видеобращение о том, что «ноги его больше в Витебске не будет». Однако не прошло и двух суток, как гневные обращения исчезли, зато в соцсетях начали мелькать фотки музыкального критика в компании коллег непосредственно в Летнем амфитеатре. Сам он предпочитал не комментировать происходящее – но, как говорили, прилетел в Витебск после звонка из администрации Таракана и даже заселился в люкс.

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