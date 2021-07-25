Политолог: Российские компании будут сокращать сотрудничество с Минском. 3 25.07.2021, 9:07

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Это стало заметно по остановке поставок нефти на «Нафтан».

Чем для Беларуси обернутся договоренности по «Северному потоку-2»?

В интервью «Салiдарнасцi» политолог Арсений Сивицкий рассказал, в чем суть соглашения между Германией и США по российскому проекту и что это будет значить для Беларуси.

Собеседник считает, что сделка Германии и США, где Россия присутствует по умолчанию, ставит точку в конфликте Россия-Украина.

— Любое нарушение условий со стороны России будет предполагать введение драконовских санкций против РФ, включая эмбарго на поставку энергоресурсов, что прописано и подразумевается данным соглашением. Сделка скорее гарантирует сохранению хрупкого мира, нежели способствует развитию событий по сценарию военной конфронтации.

Что касается нашей страны, то эксперт полагает, что российские компании будут и далее стараться сокращать сотрудничество с РБ.

— Беларусь — токсичный актив для российских компаний. Это было заметно по остановке поставок нефти на «Нафтан» и решению Газпрома урезать транзитные поставки газа через Беларусь к концу этого года.

По принципу углеродной нейтральности, который индоктринирует Россия в своей стратегии экономического развития, издержки от углеродного маневра будет оплачивать белорусская сторона. Для нашей страны это будет означать увеличение стоимости российских энергоресурсов в ближайшем будущем.

Беларусь, к сожалению, находится в таком положении, когда на ситуацию повлиять не может. А любая попытка использовать некие угрозы, шантаж будет только встречать жесткую реакцию со стороны Москвы, — заключает собеседник.

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