От Курил до Антарктиды 3 Telegram-канал «Сито Сократа»

25.07.2021, 9:26

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На играх XXXII-й летней Олимпиады в Токио нет сборной страны, которая называется «Россия».

Вместо этого спортсмены с российскими паспортами выступают в нейтральном статусе или как это звучит более формально: в виде сборной олимпийского комитета РФ. Из-за бесконечной череды допинговых скандалов в которых по самые уши погрязли российские олимпийцы на жесткой химии в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение наказать Москву за неспортивное поведение. Россияне лишились права выступать под своим флагом и их гимн не будет звучать до 16 декабря 2022 года. Также пострадали и спортивные воротилы, ведь РФ лишили права проведения чемпионатов мира и Олимпиад, исключение было сделано для европейских соревнований. Собственно поэтому в Санкт-Петербурге смогли состояться матчи Евро-2020, а в 2022 году, как ожидается, Россия примет финал Лиги чемпионов.

Да, стыду не оберешься, и есть эксперты, указывающие, что решения по РФ, разрушающей заповеди олимпизма, очень мягкое, и вообще можно было их дисквалифицировать навечно.

Чтобы хоть как-то показать миру, что Россия существует, кремлевские дизайнеры что есть сил и «креатива» решили вплести триколор в спортивную одежду. К примеру, пловцам сделали трусы в виде российского флага. И теперь причинное и заднее места у них излучают российскую идентичность.

На помощь демотивированным спортсменам как могут поспевают и обитатели Кремля.

Путин решил подсобить, и поручил премьер-министру Мишустину сгонять на Дальний Восток, чтобы навести шороху в японской прессе. Как известно: плохого пиара не бывает.

В поездке, которую «обнуленец» анонсировал лично имеется интрига. «Попросил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах. С японскими партнёрами мы давно организуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности…Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности…», – сказал Путин.

Путинцы создают очередную провокацию с целью дестабилизировать ситуацию на Дальнем Востоке именно в период Олимпиады, когда в международных СМИ много говорят о необходимости сотрудничества ради сохранения мира. Токио не признает принадлежность Южных Курил РФ, и не желает участвовать ни в каких совместных проектах на оккупированных территориях. Москва сама на способна экономически осваивать острова, и всячески заманивает японский капитал, имитируя «добрые намерения». Но мирный договор, как известно до сих пор не подписан, а японский премьер Суга четко держит линию на возврат островов законным хозяевам.

Визит Мишустина 26 июля в Южно-Сахалинск и 27 июля на остров Итуруп (Сахалинская область) вызвал острую критику японской аудитории. Японцы хорошо рассмотрели суть очередной российской провокации, и прозвучали призывы отказаться от совместного освоения исконно японских Северных территорий. Радикальные силы вообще призывают полностью свернуть связи с РФ и даже блокировать акваторию и воздушное пространство Курил.

Параллельно ресурсы, заточенные под обслуживание ГРУ, запустили тезис, что якобы Япония выдвигает территориальные претензии на Западную Антарктиду. Они ссылаются на доклад Национального института полярных исследований (NIPR), в котором сказано о пребывании японской полярной экспедиции в 1911-1912 года на территории Земли Мери Бэрд. Данный сектор Антарктиды является ничейным, ведь на него официально не выдвигались притязания. Но здесь расположена научно-исследовательские станции станция «Русская», принадлежащая РФ. Кремль хотел бы использовать данный факт, чтобы заявить свои права на эти земли, где имеются обширные запасы природного газа. Очевидно, что втягивая Токио в искусственный спор, россияне хотят не только испортить им олимпийский праздник, но и в будущем разжиться новыми территориями. Ведь Россию же уже «освоили» и «довели до ума», теперь самое время в Антарктике порядки наводить.

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