Кто может стать черничным магнатом 3 25.07.2021, 9:47

7,366

Журналистка проверила, сколько можно заработать на сборе ягод.

Сезон сбора ягод в самом разгаре, и для многих это отличная возможность не только собрать чернику, чтобы полакомиться, но и заработать. Корреспондент Intex-press отправилась в лес и на себе испытала, легко ли насобирать 12-литровое ведро черники за 6 часов и какую сумму дают за ягоду в заготовительном пункте в Барановичах.

За черникой я отправилась среди недели. Как и прошлым летом, ехать в одиночку я вновь не решилась, поэтому нашла знакомых, знающих «рыбные места» и с которыми я точно не потеряюсь в лесу.

За черникой мы решили ехать в лес, расположенный возле агрогородка Лесная Барановичского района, куда нужно добираться на электричке около получаса. Из-за жары мы договорились ехать в ягоды ранним-ранним утром – в 4.15 утра, чтобы поработать до обеда и не успеть «зажариться» в лесу. Билет туда и обратно стоил 1 рубль 36 копеек.

Однако за день до поездки в Лесную нам решил составить компанию знакомый, у которого есть машина. Поэтому наш путь к чернике облегчился – не пришлось вставать среди ночи и добираться до вокзала. На место назначения мы выехали около 5.30.

К слову, вставать так рано для меня было огромной мукой. В процессе сбора ягод меня очень сильно клонило в сон, сил бегать от кустика к кустику было немного. По этой причине, я думаю, мне и не удалось собрать так много черники, как хотелось бы. Поэтому советую: отдых перед выездом в лес по ягоды – это очень важная деталь хорошего «улова».

«Пожалела, что не воспользовалась комбайном раньше»

Около шести часов утра вся наша компания из пяти человек уже была в лесу с ведрами в руках.

Про средство от комаров и клещей в этот раз я не забыла. Также, как и о перекусе — пара бутербродиков и бутылка воды ждали своего времени в сумке.

Вспомнив свою последнюю мучительную поездку за черникой в Люсино Ганцевичского района, где каждую ягодку я собирала руками, в этот раз я вооружилась специальным «комбайном». Кстати, с ним процесс действительно шёл намного удобнее и быстрее. Я даже пожалела, что не воспользовалась этим «чудом техники» раньше.

Грандиозные планы

Каждый занял свои позиции недалеко друг от друга и принялся за работу.

Этим летом ягод тоже, на мой взгляд, не густо, кустики в большинстве своем какие-то маленькие и низкие. Но, как мне кажется, разговоры о том, что черники в лесу мало ведутся каждый сезон.

Мысль о том, что нужно собирать только самые крупные и сочные ягоды, быстро унеслась прочь. Да и с «комбайном» такое сложно провернуть: что он зацепил среди листиков, то и попадает к тебе в ведро.

На все про все у меня было 6 часов и 12-ти литровое ведро в руках. Да-да, вы не ослышались – планы у меня были грандиозные.

Мое ведро наполовину заполнилось черникой уже спустя пару часов. «Какая же все-таки отличная вещь этот «комбайн», – подумала я. Спустя еще два часа в моем ведре было чернички на 9 литров.

Остальное время я, никуда не торопясь, потратила на сбор ягоды с любовью (то есть крупных и сочных) себе и своим родным и на отдых под деревцем. Как же хорошо лежать на спине, вытянув ножки после напряженной работы, и смотреть на колышущиеся верхушки сосен и елей!

Лесные «тарантулы» и различные насекомые в этот раз меня уже не пугали. Была цель –собрать как можно быстрее и больше черники и скорее вернуться домой поспать.

Кто может стать черничным магнатом

Скучно и одиноко в лесу не было. Все-таки сразу чувствуется разница, когда едешь за ягодой с бабушками и с друзьями. Пожилые люди очень сосредоточены в этом процессе, да и отходят от тебя далеко. А мы старались всей компанией держаться друг к другу поближе и не забывать поболтать, пошутить и посмеяться.

К моменту, когда нужно было отправляться к машине, я насобирала 9 литров черники «для сдачи» и 1 литр себе домой. Остальные ребята насобирали примерно также. А одной девушке удалось собрать целых два ведра – около 13-15 литров! Мы пошутили, что она такими темпами запросто может стать черничным магнатом.

Не на каждой работе столько заработаешь

На этом мое редакционное задание не заканчивалось. Собранную чернику мне нужно было сдать. Вновь стало жалко: это же столько трудов и все отдать! Но по приезду мы сразу же направились на автовокзал, где неподалеку разместился заготовительный пункт. Чернику там принимали по 7 рублей 60 копеек за 1 килограмм. Такая цена порадовала, так как за пару дней до этого она была ниже.

Ставлю на весы своё ведро с ягодой – 6,35 кг. Минус ведро, в итоге ягоды примерно на 6 кило. За это мне вручили 45 рублей. Надо же, оказывается, на чернике можно неплохо зарабатывать. Не на каждой работе столько денег заработаешь за 8-мичасовой день.

Но не устану повторять, что собирать чернику — это очень тяжелый труд. Вставать ни свет-ни заря, бродить по лесу в поисках хорошей ягоды, а потом еще сидеть несколько часов на рынке, чтобы продать ее – так выгоднее, чем сдавать.

К слову, после такой работы у меня еще два дня болели ноги и поясница. Не представляю, как хватает здоровья у пожилых людей. Тем не менее, при желании и здоровье зарабатывать на чернике в сезон можно хорошие деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».