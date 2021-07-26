В Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента 26.07.2021, 7:39

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Также они добиваются суда над коррупционерами.

Протесты разгорелись в воскресенье в ряде городов Туниса, митингующие требуют суда над коррупционерами и роспуска парламента.

По данным радиостанции Mosaique FM, протестующие в городе Сус уничтожили вывеску на здании штаба партии "ан-Нахда", возглавляемой спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши. После этого силы безопасности установили кордон вокруг здания. Аналогичные действия предприняли протестующие в городе Кайруан на западе страны. В городе Таузар на юго-западе Туниса демонстранты ворвались в штаб партии и сожгли часть оборудования, сообщает РИА "Новости".

В столице страны Тунисе протестующие пытаются пробраться к зданию парламента, бросают бутылки и камни в сотрудников полиции. "Демонстранты требуют роспуска парламента, смены правления и установить ответственных за ухудшение ситуации - эпидемиологической и социально-экономической", - передает радио. Перекрыта центральная улица Хабиба Бургибы.

Система здравоохранения Туниса испытывает беспрецедентные нагрузки из-за коронавируса: по словам представителя минздрава Нассафа бен Али, система рухнула.

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