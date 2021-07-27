Ученые назвали сроки прихода рекордной жары во всем мире 1 27.07.2021, 7:39

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Исследование провели специалисты из Цюриха.

Ученые из Высшей технической школы Цюриха заявили, что человечеству необходимо подготовиться к более интенсивным периодам аномальной жары. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — сообщил один из участников исследования Эрик Фишер. По его словам, данные явления будут наблюдаться уже в ближайшие десятилетия.

Отмечается, что рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год, а с 2051-го по 2080 год — от трех до 21 раза чаще.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. Исследователи подсчитали, сколько в целом тепла приносит с собой жаркая погода по всему миру. В самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше. По словам авторов работы, они заметили не только увеличение частоты тепловых волн во всем мире за последние 70 лет, но и ускорение тенденции.

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