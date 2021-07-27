Талибы обесточили Кабул 27.07.2021, 14:43

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иллюстрационное фото Reuters

Боевики подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан.

Боевики движения "Талибан" совершили подрыв опор ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему провинции без света, сообщила во вторник афганская национальная энергетическая компания "Брешна" (перевод — interfax.az).

"Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации", - говорится в сообщении.

Афганистан порывает потребность в электроэнергии за счет импорта из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Опоры линий электропередачи периодически становятся мишенями боевиков террористических организаций в ходе продолжающихся боестолкновений.

Пресс-центр афганской национальной армии сообщил, что за сутки в стране ликвидированы 187 талибов. Активные боевые действия в течения суток проходили на территории провинций Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

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