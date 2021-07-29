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Вильнюс не поддается на шантаж Минска

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  • 29.07.2021, 8:59
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Вильнюс не поддается на шантаж Минска

Украина поможет Литве.

Количество нелегальных мигрантов, направляющихся в Литву с территории Беларуси, бьет рекорды. О незаконном пересечении границы сообщает и пограничная охрана Латвии. В Вильнюсе и в Брюсселе видят в этом шантаж Минска и заявляют, что не намерены на него поддаваться, пишет «Независимая газета».

За минувшие сутки на литовской границе был задержан 171 нелегал, сообщила в среду Пограничная служба Литвы. Это рекордное количество нелегалов в сутки. Всего в этом году литовская погранслужба задержала более 3 тыс. нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Также в среду о задержании нелегалов сообщила Пограничная служба Латвии. Там миграция пока не достигла таких масштабов, как на границе с Литвой. Девять граждан Ирака были задержаны 26 июля, ранее нелегально перешли госграницу еще три человека. Эксперты объясняют популярность границы с Литвой ее большей протяженностью – почти 680 км против 173 – с Латвией.

Белорусские пропагандисты с удовольствием сообщают о тех проблемах, с которыми столкнулась Литва в связи с наплывом мигрантов, – местные жители протестуют против открытия центров их размещения, мигранты устраивают драки между собой и с представителями правоохранительных органов Литвы. В сюжетах, демонстрируемых по официальным каналам, местные жители говорят о том, что выход из мигрантского кризиса для Литвы в том, чтобы «дружить с соседями». Ранее о том, что готов обсуждать условия урегулирования ситуации (в том числе финансовые), говорил и Александр Лукашенко.

Никаких переговоров и сотрудничества «с диктатором» не будет, отвечают в Вильнюсе и Брюсселе. Об этом заявил журналистам 27 июля президент Литвы Гинатас Науседа. Об этом в интервью сайту zerkalo.io сказал глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, отправленный властями Беларуси в Брюссель для консультаций.

«Пока белорусские власти вновь не начнут выполнять обязательства по охране своих государственных границ, а также соблюдать свои международные обязательства, в том числе и Женевскую конвенцию о статусе беженцев, о восстановлении сотрудничества в области управления границами между ЕС и Беларусью не может быть и речи», – сказал он. Дипломат пояснил, почему Европа видит в неожиданной «прозрачности» белорусской границы не «техническую недооснащенность», а политику: «До недавнего времени уровень сотрудничества с белорусской стороной по охране границ оценивался очень хорошо. Позитивно оценивалось и взаимодействие европейских институтов с Государственным пограничным комитетом и управлением по гражданству и миграции МВД».

Литва тем временем готовится к худшему сценарию и пытается решить проблему с помощью европейских структур и стран-соседей. К обеспечению страны колючей проволокой, которой Литва решила отгородиться от Беларуси, сначала присоединилась Эстония. Там обещали выделить 100 км колючей проволоки. В среду стало известно также о готовности Украины помочь. Как сообщалось, своей проволоки Литве хватило лишь на 4,5 км, тогда как необходимо закрыть ею 500 км. Кроме того, в планах строительство контейнерного городка на 40 тыс. жителей.

Литовские СМИ пишут о том, что в стране развернулась дискуссия относительно введения чрезвычайного положения в связи с непрекращающимся наплывом мигрантов. В частности, с такой идеей выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. В Литовском сейме пояснили, что в этом случае контроль над границей взяла бы армия и попасть в Литву из-за рубежа стало бы вообще невозможно. Пока идею введения ЧП не поддержал президент Литвы. «Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», – цитируют его литовские СМИ.

Позиция белорусских властей относительно ситуации на границе с Литвой остается неизменной. Как сообщает литовская пограничная служба, белорусская сторона даже не реагирует на их информацию. Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, в Беларусь из Ирака прилетает пять рейсов в неделю.

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