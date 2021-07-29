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Светлана Тихановская: Я не собираюсь участвовать в новых выборах

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  • 29.07.2021, 10:05
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Светлана Тихановская: Я не собираюсь участвовать в новых выборах
Светлана Тихановская
Фото: Anadolu Agency

Об этом она заявила во время визита в США.

Светлана Тихановская во время визита в США в интервью «Голосу Америки» рассказала о своих планах на будущее.

«Я не пытаюсь взять власть в Беларуси, – сказала Тихановская. – Я просто хочу, чтобы вернули право нам, белорусам, выбирать своего президента. Я не собираюсь участвовать в новых выборах. Я не собираюсь строить политическую карьеру. Все белорусы в стране и за ее пределами борются за право выбора».

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