Светлана Тихановская: Я не собираюсь участвовать в новых выборах

Светлана Тихановская: Я не собираюсь участвовать в новых выборах3
- 29.07.2021, 10:05
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Об этом она заявила во время визита в США.
Светлана Тихановская во время визита в США в интервью «Голосу Америки» рассказала о своих планах на будущее.
«Я не пытаюсь взять власть в Беларуси, – сказала Тихановская. – Я просто хочу, чтобы вернули право нам, белорусам, выбирать своего президента. Я не собираюсь участвовать в новых выборах. Я не собираюсь строить политическую карьеру. Все белорусы в стране и за ее пределами борются за право выбора».