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Журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присуждена «Премия за свободу и будущее СМИ»

  • 29.07.2021, 13:18
Журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присуждена «Премия за свободу и будущее СМИ»
Дарья Чульцова (слева) и Екатерина Андреева
Фото: «Радыё Свабода»

Премия вручается в октябре в Лейпциге

Журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой присуждена лейпцигская «Премия за свободу и будущее СМИ». Катерина Андреева и Дарья Чульцова награждены за то, что «стали голосами свободных журналистских репортажей при автократическом режиме и пострадали за свою работу», сообщает «Немецкая волна».

Центр свободы прессы потребовал освободить Андрееву и Чульцову, получивших в феврале 2 года колонии за прямой репортаж с акции протеста.

Премия вручается в октябре в Лейпциге, каждой из журналисток присуждены по 10 тысяч евро. Как будет вручаться премия в этом году, пока неясно.

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