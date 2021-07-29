Медики назвали растение, которое поможет поддержать здоровье сердца 29.07.2021, 15:00

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Растение доказало свою эффективность.

Сердечный приступ и сердечная недостаточность являются формами сердечных заболеваний. У них есть общие причины. Однако их можно предотвратить с помощью растения, которое веками использовалось в китайской медицине для поддержания сердца в идеальном состоянии, пишет lenta.ua.

Сердечный приступ происходит, когда есть внезапная потеря кровоснабжения сердца, в то время как болезнь сердца , когда сердце не в состоянии эффективно перекачивать кровь. Оба могут быть фатальными, если не соблюдать бдительность в отношении образа жизни, который они ведут. Есть удивительное растение, которое доказало свою высокую эффективность в поддержании здоровья сердца и снижении любых серьезных рисков для здоровья.

В традиционной китайской и индейской медицине корень одуванчика давно используется для лечения заболеваний желудка и печени.

Сегодня травники считают, что он может помочь в лечении многих заболеваний, включая угри, экзему, высокий уровень холестерина, изжогу, желудочно-кишечные расстройства, диабет, рак и здоровье сердца.

Сырой одуванчик имеет высокий уровень витамина А, витаминов В6 и В9 и витамина С, что делает его растением, которое укрепляет нашу иммунную систему, помогает организму бороться с бактериями и токсинами и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование пришло к выводу, что корень и лист одуванчика могут защитить от окислительного стресса, связанного с атеросклерозом, и снизить индекс атерогенности.

Согласно Medline Plus, другие способы помочь сохранить здоровье сердца включают:

Контролируйте свое кровяное давление

Держите уровень холестерина и триглицеридов под контролем

Поддерживайте здоровый вес

Придерживайтесь здоровой диеты

Регулярно занимайтесь спортом

Ограничьте употребление алкоголя

Не курите

Справляться со стрессом

Управляйте диабетом

Убедитесь, что вы высыпаетесь

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