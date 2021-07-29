Медики назвали растение, которое поможет поддержать здоровье сердца
- 29.07.2021, 15:00
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Растение доказало свою эффективность.
Сердечный приступ и сердечная недостаточность являются формами сердечных заболеваний. У них есть общие причины. Однако их можно предотвратить с помощью растения, которое веками использовалось в китайской медицине для поддержания сердца в идеальном состоянии, пишет lenta.ua.
Сердечный приступ происходит, когда есть внезапная потеря кровоснабжения сердца, в то время как болезнь сердца , когда сердце не в состоянии эффективно перекачивать кровь. Оба могут быть фатальными, если не соблюдать бдительность в отношении образа жизни, который они ведут. Есть удивительное растение, которое доказало свою высокую эффективность в поддержании здоровья сердца и снижении любых серьезных рисков для здоровья.
В традиционной китайской и индейской медицине корень одуванчика давно используется для лечения заболеваний желудка и печени.
Сегодня травники считают, что он может помочь в лечении многих заболеваний, включая угри, экзему, высокий уровень холестерина, изжогу, желудочно-кишечные расстройства, диабет, рак и здоровье сердца.
Сырой одуванчик имеет высокий уровень витамина А, витаминов В6 и В9 и витамина С, что делает его растением, которое укрепляет нашу иммунную систему, помогает организму бороться с бактериями и токсинами и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование пришло к выводу, что корень и лист одуванчика могут защитить от окислительного стресса, связанного с атеросклерозом, и снизить индекс атерогенности.
Согласно Medline Plus, другие способы помочь сохранить здоровье сердца включают:
Контролируйте свое кровяное давление
Держите уровень холестерина и триглицеридов под контролем
Поддерживайте здоровый вес
Придерживайтесь здоровой диеты
Регулярно занимайтесь спортом
Ограничьте употребление алкоголя
Не курите
Справляться со стрессом
Управляйте диабетом
Убедитесь, что вы высыпаетесь