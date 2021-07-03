Рубль Шредингера: что происходит с белорусскими деньгами? 3.07.2021, 8:33

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Народная бухгалтерия против версии Нацбанка.

Первая неделя июля закончилась «народным» ослаблением белорусского рубля и «нацбанковским» его укреплением. И нет здесь никаких «странностей» и противоречий.

К главной иностранной валюте белорусов, в которой чаще всего ведутся «личная бухгалтерия» и учет собственных активов и доходов – к доллару США – BYN-рубль ослабел: американская валюта за неделю заметно подорожала, пишет «Инфобанк».

А по стоимости валютной корзины Нацбанка (где доллара – 25%, евро – 25% и российского рубля – 50%), и которая является основным ориентиром центрального курсового регулятора, BYN-рубль укрепился: валютная корзина за неделю подешевела.

Подешевели в Беларуси за неделю также евро и российский рубль.

Причем недельное падение российского рубля в Беларуси оказалось сильнейшим в этом году.

Что и послужило росту курса доллара в рамках взаимных колебаний внутри валютной корзины.

По итогам торгов на БВФБ с 28 июня по 2 июля:

доллар США– подорожал на 0,52%: с 2,5295BYN/$ до 2,5426BYN/$

евро – подешевел на 0,45%: с 3,0210BYN/€ до 3,0073BYN/€

российский рубль– подешевел на 1,42%: с 3,5044BYN/100RUR до 3,4546BYN/100RUR

валютная корзина– подешевела на 0,65%: с 0,30849BYN до 0,30649 BYN.

Причина такого «разнобоя» – динамика мировых рынков, на которых за эту неделю (пятничные данные – на середину дня):

индекс доллара– поднялся на 0,87%: сила доллара в мире выросла, продолжив июньский тренд

цена на нефть– опустилась на 0,70%: «черное золото» подешевело незначительно, хотя в начале неделе – заметно

курс евро к доллару– упал на 1,05%: европейская валюта ослабла к усилившейся американской

курс доллара в России– вырос на 2,01%(по официальному курсу): российский рубль заметно ослаб к усилившемуся доллару на фоне упавшей в цене нефти.

Доллар в Беларуси дорожает по итогу недели третий раз подряд. Рост курса доллара на этой, 26-й по счету неделе, составил 29,4% годовых.

Эти проценты прирастили BYN-эквивалент владельцев долларового кэша и обладателей долларовых вкладов: они оказались в хорошем выигрыше. В то время как BYN-вкладчики на этой неделе потеряли в $-эквиваленте.

Евро же в последние несколько недель чаще дешевел. В том числе и на этой неделе: ослабление евро в Беларуси составило на 26-й неделе 2021 года 23,6% годовых.

Поэтому для «психологического спокойствия» рекомендуем BYN-вкладчикам пересчитать свои депозиты и доходы по ним в €-эквивалент: получится на этой неделе выигрыш в твердой мировой валюте.

Падение российского рубля на 26-й неделе оказалось наибольшим в этом году: потери белорусов на этой валюте, составили 74% годовых. Правда, до этого был довольно неплохой выигрыш в течение нескольких недель, так что «не расстраиваемся».

В конце прошлой недели российский рубль поднялся, было, до 3-хмесячного максимума в Беларуси, а на этой – обрушился вниз из-за падения ее к доллару у себя в России.

Такое сильное падение российской валюты привело к удешевлению валютной корзины. Оно составило 34% годовых – одно из самых значительных недельных снижений стоимости валютной корзины в этом году.

Если смотреть за более длительный период, доллар сейчас в Беларуси на минимумах: с начала года доллар США подешевел в Беларуси на 1,41% (2,78% годовых), что выгодно только BYN-рублевым вкладчикам.

Приверженцам сбережений в евро, а таких в Беларуси значительно меньше, «повезло еще меньше»: падение курса евро с начала года еще более сильное, чем курса доллара – на 5,07% (10,0% годовых).

Российский рубль в качестве основной валюты сбережений – это экзотика в Беларуси. Так что его сильное удешевление на этой неделе «огорчило» не многих белорусов.

Курс российского рубля в Беларуси после этого падения стал уже ниже, чем был в начале года – на 1,92% (3,78% годовых).

Упали с начала 2021 года в Беларуси, как видим, все главные иностранные валюты

Соответственно, подешевела и валютная корзина– на 1,92% (3,78% годовых), но ее сегодняшняя стоимость остается далека как от верхней границы коридора (0,3200 BYN), так и от нижней (0,3000 BYN).

Если на следующей неделе продолжатся те же тенденции, что были на этой – мировое усиление доллара, падение цен на нефть и ослабление российского рубля – доллар в Беларуси снова вырастет, но валютная корзина может не изменить своей стоимости.

То есть, белорусский рубль снова ослабнет «по версии народа», и укрепится «по версии Нацбанка».

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