«Кремль неминуемо выбросит Лукашенко, выпотрошив до последнего» 22 3.07.2021, 8:48

14,388

История погорелого театра диктатора завершается.

Заявление Лукашенко о том, что Минск готовится предъявить претензии немецкому канцлеру Ангеле Меркель, стало очередным подтверждением тому, что им на международной сцене умело управляет Москва.

Соответствующее мнение озвучил политолог Денис Тихоненко, сообщает udf.

«Лукашенко давно перешел все «красные линии» - еще в августе прошлого года. Но если раньше он еще хотя бы пытался проводить сколь-нибудь самостоятельную внешнюю политику, то сегодня, переругавшись со всем миром, он превратился, вторя его риторике «коллективного запада», в коллективное пугало, которое все активнее начинает использовать в своих целях Москва. Вот и сегодня это «громкое» заявление в отношении немецкого канцлера - еще одно тому подтверждение», - отметил Тихоненко.

При этом политолог привел аналогию с кукольным спектаклем.

«Вся эта история началась не так давно. Вспомните, как Москва активно подключилась к «разоблачению» заговора против Лукашенко, которое сам правитель Беларуси приперчил участием ФБР, ЦРУ и даже самого президента США», - добавил он.

Сегодня же внимание Лукашенко направили на Германию, обратил внимание Тихоненко.

«Но с каждым разом эти истории только ярко показывают всю безысходность этого погорелого театра, которая ведет лишь к самоуничтожению белорусского авторитарного режима. Кремль лишь использует Лукашенко в своих интересах и неминуемо выбросит, выпотрошив до последнего», - констатировал он.

Вчера Лукашенко заявил о том, что спецслужбы Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, и Минск по этому поводу готовится предъявить претензии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».