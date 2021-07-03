Главная цель Кремля: почему Украине так важны победы на Евро-2020 6 Питер Дикинсон, Atlantic Council

3.07.2021, 9:58

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Для Киева это — больше, чем просто футбол.

Сейчас, когда самому праву Украины на государственность прямо угрожает Россия, европейский футбольный чемпионат предлагает стране бесценную возможность

Спустя несколько минут после того, как вышедший на замену украинский футболист Артем Довбик забил победный гол на последней минуте матча против Швеции на чемпионате Евро-2020, миллионы его сограждан наводнили социальные сети поздравительными постами и патриотическими сообщениями. От украинского президента Владимира Зеленского до всемирно известного писателя Андрея Куркова — весь народ, похоже, отмечал победу Украины. Эта праздничная атмосфера чувствовалась и следующим утром, когда все члены украинского Камбина пришли на еженедельное заседание, одетые в футболки украинской сборной.

На первый взгляд, это ликующие настроение Украины ничем не примечательно. Ведь футбольные фанаты по всей Европы (и за ее пределами) столь же эмоционально реагируют на взлеты и падения европейского чемпионата. Что выделяет Украину среди прочих, так это масштаб празднований, выходящих за традиционные рамки футбольного сообщества и захвативших украинское общество.

Многие украинцы, активизировавшиеся во вторник вечером, раньше совсем не интересовались футболом и тонкостями этой прекрасной игры. Они сидели далеко за полночь и болели за команду именно потому, что в изможденной войной, но все более уверенной в себе Украине, успех на Евро-2020 вовсе не ограничивается футболом.

Чтобы понять, почему успех национальной сборной нашел такой отклик у украинского общества, вы должны сначала осознать сложные имперские истоки продолжающейся семилетней войны с Россией.

С тех пор как Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Крым в феврале 2014 года, последовавший за этим кризис подавался международной публике как геополитическая борьба между Россией и Западом, а Украину изображали в роли несчастной и в основном пассивной пешки, зажатой между двумя соперничающими силами. Эта точка зрения в мире не только несовершенна, но и обманчива. А главное — она игнорирует ту важную роль, которую играют обычные украинцы и их попытки построить демократическое и европейское будущее для их страны вне российской сферы влияния.

За последние три десятилетия прогресс в формировании национальной идентичности Украины стал все больше влиять на российскую внешнюю политику, создав серию вызовов для Москвы, которые многие в Кремле считают экзистенциальными по своей природе. Так, известно, что Путин был помешан на теме Украины буквально с первого дня его президентства.

И не сложно понять, почему. Потеря Украины серьезно навредит попыткам России закрепить за собой статус супердержавы, что понизит страну до уровня региональной силы. Это отрезало бы Москву от соседа, который веками находился под ее руководством, создавая опасный прецедент для многих потенциальных движений за независимость, спящих на обширных территориях «мозаики» Российской Федерации. Также это бы подорвало сами основы мифа о происхождении России, в центре которого находятся украинские земли.

А главное — если Украина сможет стать успешным примером перехода к демократии, это может стать мощным катализатором политических изменений в самой России. Для Путина и его ближайшего окружения подобная перспектива представляется кошмарным видением, напоминающим демократические восстания, прокатившиеся по Советскому Союзу в конце 80-х и закончившиеся распадом СССР. Они готовы сделать почти все, чтобы не дать Украине спровоцировать повторение.

Нынешняя борьба Москвы с украинской государственностью совсем не нова. Столетиями сменяющие друг друга российские режимы пытались подавить стремление Украины к независимости всеми возможными средствами — от прямого военного вторжения и экономического подкупа до насильственной русификации. Параллельно огромные усилия требовались для того, чтобы опровергнуть и дискредитировать саму идею отдельного украинского народа.

В эпоху царизма украинский язык находился под рядом ограничений и был официально низведен до уровня диалекта, а украинцев называли «малороссами» — ответвлением российского народа. В советские времена власти продвигали идею братских народов, в то же время демонизируя любые проявления настоящей независимости. Украинскую идентичность терпели лишь в контексте фольклора и культурного наследия, но любой намек на стремления к государственности оставался табу и сурово преследовался.

В постсоветские времена Путин с энтузиазмом перенял эту старую традицию отрицания Украины. Он неоднократно заявлял, что верит в то, что украинцы и россияне — это «один народ» и открыто ставит под сомнение исторические основания для притязаний Украины на целые области современной территории страны. Одно из самых скандальных заявлений по этому поводу прозвучало в 2008 году, когда он сказал президенту США Джорджу Бушу, что Украина — «это даже не страна».

В то же время контролируемые Кремлем российские СМИ постоянно поднимают тему якобы искусственного и чужеродного происхождения украинской национальной идентичности. Подобные уничижительные идеи ежедневно подпитываются московскими «фабриками троллей» в комментариях в соцсетях по всему миру. Не будет преувеличением сказать, что отрицание Украины — это неофициальная государственная политика путинского режима.

Одна из недавних ситуаций, ставших примером борьбы России с украинской идентичностью, произошла перед Евро-2020, когда Кремль направил официальную жалобу по поводу дизайна футболок национальной сборной Украины по футболу. Москва требовала, чтобы с лицевой стороны формы убрали контур страны, потому что он включал в себя оккупированный Россией Крым, а также выступала против использования на форме традиционного патриотического слогана, который Кремль ошибочно связывает с поддержкой нацистов во Второй мировой войне.

Это очень знакомая тактика. Обвинения в нацизме играют важную роль в попытках России очернить национально-освободительное движение Украины еще со времен холодной войны и остаются важным аспектом информационной войны, сопровождающей военную агрессию РФ в последние семь лет.

Для украинцев эти продолжительные нападения на идентичность страны служат постоянным напоминаем о том, что российские амбиции выходят за грани нынешней оккупации Крыма и Донбасса. Они прекрасно знают, что Москва не просто хочет добиться стратегической победы в Украине. Главная цель России — это сама Украина.

Именно поэтому успех украинской сборной на Евро-2020 получил такой отклик в украинском обществе. Сейчас, когда самому праву Украины на государственность прямо угрожает окрепшая Россия, европейский футбольный чемпионат предлагает стране бесценную возможность дать отпор и продемонстрировать свою независимую идентичность на международной арене.

Украинская одиссея на Евро-2020 еще не завершена. Возможно, она не продлится дольше матча с Англией в Риме в четвертьфинале, но достижение командой Андрея Шевченко этого этапа чемпионата уже завоевало место в украинском национальном нарративе. В области спорта это демонстрирует самое впечатляющее достижение страны на европейском чемпионате. А в области строительства нации Евро-2020 — это еще один маленький, но важный шаг на пути Украины из состава империи к европейской интеграции.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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