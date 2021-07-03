Забастовка — ключ к победе 7 3.07.2021, 10:07

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Фото: ТАСС

Диктатура буквально окажется в капкане.

Если хотим победить, наш единственный шанс — массовые забастовки, — пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Можно начать с экономических требований, а уже потом выдвигать политические. На каждом белорусском заводе найдется миллион законных причин, чтобы бастовать.

Если заводы начнут забастовку, то во всем мире поднимется еще и волна солидарности рабочих с нами (как было накануне анонсированной 26 октября).

Получается, интересы белорусов в мире будут представлять не только диаспоры, но и рабочие движения.

И диктатура буквально окажется в капкане — на нее будет серьезное давление как в стране, так и извне. Думаю, в таком режиме она продержится всего несколько суток. И мы победим!

Пора закончить начатое и наказать преступников! Это в явно наших силах, больше смелости, белорусы!

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