«Они открыли ящик Пандоры»: переговоры ОПЕК+ по нефти снова провалились 3.07.2021, 10:15

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Процедура утверждения квот наткнулась на неожиданное сопротивление ближайшего союзника саудитов.

Альянс ОПЕК+, объединяющий 23 нефтедобывающих государства, на долю которых приходится больше трети мировых поставок «черного золота», оказался на грани раскола.

Министры не смогли договориться о будущем сделки по ограничению добычи, с помощью которой подняли нефтяные цены, падавшие в прошлом году ниже нуля, пишет finanz.ru.

Убрав с рынка 10 млн баррелей в день, страны ОПЕК+ начали увеличивать добычу в 2021 году и к августу будут качать на 5,7 млн в день меньше, чем до кризиса.

По оценке альянса, спрос на нефть вырастет на 5 млн баррелей в день во второй половине года и к четвертому кварталу на рынке образуется дефицит - 2,3 млн баррелей в день.

Лидеры ОПЕК+ - Россия и Саудовская Аравия - предложили добавить 2 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок, наращивая добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, начиная с августа. А кроме того - продлить соглашение до декабря 2022 года, продолжая регулировать объемы и искусственно поддерживать приемлемые цены.

Но рутинная процедура утверждения квот наткнулась на неожиданное сопротивление ближайшего союзника саудитов. Объединенные Арабские Эмираты наотрез отказались поддержать сделку, назвав свою «долю» несправедливой и потребовав права в одиночку увеличить добычу.

Попытки договориться в четверг закончились ничем. Пятничный раунд также завершился безрезультатно, сообщили Bloomberg, ТАСС и Reuters cо ссылкой на делегатов.

Переговоры возобновятся в понедельник, 5 июля, подтвердил секретариат ОПЕК.

Претензии ОАЭ касаются индивидуальной квоты. Для каждого участника сделки объем сокращения добычи отсчитывается от уровня октября 2018 года. Исключение сделано для России и Саудовской Аравии, «вклад» который считается от условной планки в 11 млн баррелей в день.

В результате ОАЭ жертвуют максимальной долей добычи относительно старта соглашения (апрель-2020) - почти 30% мощностей в стране простаивают, хотя их поддержание требует постоянных инвестиций.

Делегация эмиратов хочет повысить «точку отсчета» для себя с 3,168 до 3,8 млн баррелей, или - другими словами - добавить на рынок более 600 тысяч баррелей в сутки.

Но тем самым «они открывают ящик Пандоры», говорит аналитик UBS Джованни Стауново: «Другие участники ОПЕК+ могут тоже захотеть корректировки».

По словам источника ТАСС, это уже происходит. На переговорах мониторингового комитета, который предварял министерскую встречу, большинство делегатов поддержали ОАЭ и высказались за новую сделку, в которой «каждый имеет право на пересмотр квот».

В ходе саммита на уровне министров России и Саудовской Аравии удалось «охладить пыл» большинства. Но позиция ОАЭ, похоже, осталась непреклонной.

Возглавляющий российскую делегацию вице-премьер Александр Новак предложил министру нефти ОАЭ Сухайлю аль-Мазруи подумать пару дней, чтобы заново оценить свою позицию. Но тот отказался.

Сплотившись во время кризиса, ОПЕК+ снова погрузилась в хаос, когда цены на нефть превысили 70 долларов за баррель, и даже участники переговоров, похоже, не поняли, к чему пришли после 6-часовых дискуссий два дня подряд.

Источники Reuters и EnergyIntel среди делегатов утверждают, что ОАЭ согласились на план по постепенному увеличению добычи (на 2 млн баррелей в день) и противятся лишь тому, чтобы продлить сделку до конца 2022 года.

Источники Bloomberg и ТАСС говорят, что ОАЭ блокируют всю сделку - в том числе по квотам на вторую половину года.

Хотя демарш ОАЭ выглядит неожиданным, он не случаен: четвертый по объемам член ОПЕК рассматривает возможность выхода из картеля и тяготится ограничениями на добычу, которые, по всей видимости, придется продлевать бессрочно, отмечает EnergyIntel.

Опасаясь, что нефтяная эра доживает свои последние годы, эмир Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум спешит монетизировать 100 миллиардов баррелей запасов, планируя увеличить мощности по добыче на треть - до 5 млн баррелей в день.

Но квоты ОПЕК+ не позволяют ОАЭ качать больше, чем 2,7 млн баррелей в сутки, хотя уже сейчас страна может добывать 3,8 млн.

«Трудно представить, что какая-либо из сторон отступит, - говорит Ричард Бронз, глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects. - Переговоры могут затянуться, поскольку любой компромисс, скорее всего, будет связан со сложной математикой ОПЕК».

«Если членам ОПЕК+ не удастся выработать единое решение, то как минимум до следующего саммита министров будут действовать текущие квоты на добычу, а значит, в августе она останется на уровне июля. Такой исход переговоров может вызвать резкое подорожание нефти, чего большинство членов ОПЕК+ предпочли бы избежать», - говорит Михаил Шейбе, стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB.

Повторения сценария марта 2020 года - с развалом ОПЕК+ и ценовой войной «всех против всех» - он считает маловероятным, как и Оле Хансен, глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank.

«Без сомнения они договорятся, потому что им нужно поддерживать уровень цен на нефть», - полагает Хансен.

По его словам, в конечном счете ОАЭ могут получить небольшую уступку от Саудовской Аравии, «которая полна решимости поддерживать высокие цены».

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