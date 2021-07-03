Урсула фон дер Ляйен о наплыве мигрантов с территории Беларуси: Это политически мотивированная система 6 3.07.2021, 10:32

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Фото: Bloomberg

Литве могут предоставить доступ к чрезвычайным средствам для контроля за ситуацией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным», передает Reuters.

«Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена», — сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы.

Также глава Еврокомиссии заявила, что Литве могут предоставить доступ к чрезвычайным средствам для контроля за экстремальной ситуацией и направить офицеров агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex для усиления патрулирования.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вчера заявил, что у него не получилось связаться с властями Беларуси для обсуждения миграции. Он также сказал, что рассчитывает поехать в Ирак и Турцию, чтобы обсудить сдерживание миграции, так как, по его мнению, мигранты летают в Минск прямыми регулярными рейсами из Багдада и Стамбула. «Большинству этих людей нужно будет покинуть Литву и вернуться домой, потому что, к сожалению, они не смогут получить статус политического убежища», — добавил Ландсбергис.

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