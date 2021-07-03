Медики выяснили, какой уровень антител нужен для защиты от COVID-19 3.07.2021, 10:52

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Это — не единственный способ блокировать вирус в организме.

Эффективность вакцин проверяют в клинических исследованиях, но, во-первых, проверка занимает много времени, во-вторых, требуются десятки тысяч участников, в-третьих, части из них вводят плацебо, а когда уже есть препараты с подтвержденной эффективностью, это сомнительно с этической точки зрения. Выходом могли бы быть расчеты по косвенным показателям, например уровню антител. Какие тут есть трудности, пишет Science.

Рассчитать значения показателей, которые говорили бы о защите от COVID-19, не так-то просто. Очевидный способ — сопоставить вероятность заболеть с результатами тестов на антитела в уже проведенных клинических исследованиях вакцин. Но проблема в том, в исследованиях по-разному определяют тяжесть COVID-19 и используют разные тесты. Кроме того, во многих испытаниях лишь единицы попали в больницы или вовсе умерли. Из-за этого трудно точно определить эффективность применительно к таким исходам (она очень высока — просто истинное значение лежит в довольно широких пределах). Наконец, не везде измеряли другие иммунные показатели, например уровни Т-лимфоцитов.

В двух научных работах ученые попытались преодолеть некоторые из этих трудностей. Они сопоставили уровни нейтрализующих антител у привитых в клинических испытаниях с уровнями у заболевших, получивших плацебо. Оказалось, что чем больше разница, тем эффективнее вакцины. Это говорит о ключевой роли нейтрализующих антител.

Тем не менее защита зависит не только от них. На это указывают результаты клинических исследований вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer. После первой дозы нейтрализующих антител было так мало, что их едва удалось выявить, но люди все равно болели значительно реже, чем получившие плацебо. В другой работе показано, что только у 19% привитых препаратом Johnson&Johnson вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант коронавируса "Бета" (южноафриканский). Однако эта вакцина все равно хорошо защищает от осложнений COVID-19.

Судя по всему, вместе с нейтрализующими антителами человека также защищают T-клетки. Возможно, полезны даже антитела, которые связываются с вирусными частицами, но не могут вывести их из строя: их уровень тоже коррелирует с защитой от болезни. Согласно одной гипотезе, они метят вирусные частицы и делают их более заметными для клеток-пожирателей. Но не исключено, что количество связывающихся антител просто пропорционально количеству нейтрализующих, так что их роль не так уж важна.

Поиск "коррелятов защиты" день ото дня все важнее. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже заявило, что одобрит по результатам иммунологических тестов вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, доработанные против варианта "Бета". Возможно, совершенно точные корреляты и не нужны: достаточно, если по ним можно судить о частичной защите. Но может получиться так, что регуляторы будут рекомендовать препараты для ревакцинации просто потому, что они лучше показали себя в этих тестах. Кроме того, предстоит разобраться, применимы ли рассчитанные корреляты к разным типам вакцин. Ученые рассчитывают, что уже в ближайшие месяцы появится много новой информации.

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