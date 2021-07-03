Капитан флота США: Армия НАТО и армия России — это как Tesla и «Запорожец» 10 3.07.2021, 13:43

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Военные возможности Альянса и Кремля несопоставимы.

Президент РФ Владимир Путин начал вести себя более развязно в Черном море и превращает его в опасную территорию. Тем не менее, большой стратегической роли это море не играет — его в любую минуту может перекрыть НАТО. Военные возможности Альянса и России несопоставимы. Украина должна продолжать отстаивать свои права в Азовском море и быть готовой к более активным наступательным действиям противника, даже если на них пока ничего не указывает.

Такое мнение в эфире «Обозреватель ТВ» высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах:

Украинско-американские учения Sea Breeze — это беспрецедентно

Я участвовал в одних из первых учений Sea Breeze в 1997 году. С каждым годом они становятся все масштабнее. Сегодня это беспрецедентное событие. Участвуют более 30 стран. Причем, учения проходят не только на море, но и на суше — со спецназом, с морской пехотой.

Это интеграция, мы учимся работать вместе, мы учимся действовать вместе, чтобы в наших действиях была синхронизация. Это очень важно при любых военных действиях. Сегодня мы уже не воюем одни против кого-то, даже США. Это всегда коалиции. И Украина участвует практически во всех коалициях. Благодаря таким учениям ваши военные становятся профессиональными.

Путин врет и превращает Черное море в опасную зону

Черное море не играет большой стратегической роли. Оно простреливается и просматривается со всех сторон. Турция, страна НАТО перекроет Босфор — и Черное море закрыто. Кроме того, это море окружено странами НАТО.

Путин говорил: «Если мы сегодня не возьмем Крым, то завтра там будет НАТО». Это своего рода брехня, потому что все Черное море окружено странами НАТО. Путин сделал это для внутреннего употребления, а не для того, чтобы сделать Россию более безопасной. Наоборот, он создал намного больше опасностей.

Именно поэтому мы видим в Черном море столько боевых кораблей, как Defender или Ross и другие эсминцы. По-английски «эсминец» — «destroyer», «разрушитель», «уничтожитель». Это смерть несущие корабли, с мощным оружием, с «томагавками». Их никогда столько не было в Черном море. С тех пор как Крым был украден Россией у Украины, началось такое движение.

Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как Defender, как USS Cook, россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться пресечь путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба — это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту. Очень часто так начинались войны, начинались конфликты. Ведь не в первый раз по этому маршруту ходят корабли — и американские, и украинские, и другие. Так почему сейчас россияне устроили такой скандал с Defender?

При прошлой администрации США они этого не делали, они сидели мирно. Но сейчас мы видим, что после встречи с Байденом Путин снова начал вести себя развязно, по-хулигански, как будто ему все сойдет с рук и останется безнаказанным. Путин стал вести себя более развязно на море.

Азовское море — это ваша территория, патрулируйте и напоминайте о себе

Это ваша территория. Военные могут только выполнять приказ, а приказ дают политики. Должна быть политическая воля, не малодушие, не трусость, не предательство. Если это ваши воды, если вы считаете, что это ваша территория, вы должны ее патрулировать. Патрулировать, пока что-то не произойдет, и показывать, что вы не сдадитесь и не отступите от своей земли.

Весь мир это признает. Почему вы не можете там находиться? Я думаю, ваши военные не смалодушничают, как они не смалодушничали в прошлый раз. Они пойдут опять и будут патрулировать. Особенно сейчас, когда придут британские и американские катера. Если такой приказ от власти им поступит, я думаю, они выполнят его достойно.

Если вы ничего не будете делать, то все просто про это забудут. Если вы будете постоянно напоминать мировому сообществу, что это ваша территория, что вы пытаетесь по ней пройти, но вам не дают хулиганы и бандиты, то в конце концов придет полиция и скажет им: «Перестаньте так себя вести. Это их территория, вы должны пропустить их на их территорию».

Чем больше это будет на виду у всех людей, тем больше это будет обсуждаться в Совбезе [ООН], тем больше это будет обсуждаться в Евросоюзе, у нас в Конгрессе. И это будет давление на Россию — политическое, экономическое, санкционное.

Те, кто слышали переговоры, говорят, что россияне трижды говорили британцам: «Вы в водах Российской Федерации, покиньте…». Но британцы настаивали: «Мы в водах Украины согласно международному праву». Поэтому они не меняли курс и шли.

В третий раз россияне сказали: «Иначе мы откроем огонь». Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, попали бы в них первыми. Они продолжали идти и игнорировать их.

Говорят, что были слышны какие-то выстрелы — шли российские учения. Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: «Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли». Это выглядит довольно странно, потому что Defender — это современный корабль, который видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше.

Одна из проблем, насколько я понимаю, такова. Это не проверенный источник, но это источник, которому я доверяю. Мне сказали, что пограничные катера этот эсминец догнать не могли, чтобы преградить ему путь. Потому что эсминец движется намного быстрее.

Также, когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты. Потому что они не могли так долго и так быстро идти. Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали.

У Путина воспаленный мозг, в России победобесие. Есть опасность войны

Я не психиатр, я не могу читать мысли Путина. Но все мы должны понимать, что это воспаленный мозг, это паранойя. Люди, которые так долго у власти и у которых так много власти, начинают жить в совершенно другом мире, в параноидальном мире. У них нет друзей, никому доверять нельзя…

И это всегда создает опасность войны, особенно, когда у них такой большой арсенал металлолома и убеждение, что «мы победили, можем повторить». Это победобесие, «сейчас мы им покажем». Это все очень-очень опасно.

Но мое мнение, исходя из того, что я вижу — Путин до мозга костей кагэбэшник. Он в лобовую атаку не ходит, это не его стиль. Он будет дергать Донбасс, Крым, чуть-чуть обстреливать, чтобы эта рана все время кровоточила, поддерживать пятую колонну в Украине, питать ее, сталкивать всех лбами. Главное, чтобы все рассорились, чтобы все поругались, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке, и в Европе.

Но к опасности надо всегда быть готовым. Черт его знает, что ему в голову взбредет. Черт его знает, что взбредет в голову какому-нибудь командиру российского корабля или летчику. Хочешь мира — все равно готовься к войне.

Армия НАТО и армия России — это как «Запорожец» и Tesla

Сравнивать эти армии — это как сравнивать «Запорожец» с Tesla. Думаю, разница даже больше. Это не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных. Сегодня мы так не воюем, сегодня мы так не смотрим. Это также профессионализм, уровень обучения военных, их образование, их опыт, уровень жизни.

И конечно же, союзники, партнеры. Может быть, сегодня США и Турция не такие уж хорошие партнеры, но они все равно в НАТО, все равно работают вместе. Но у России нет ни партнеров, ни союзников. У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего подобного нет. Это огромный отрыв.

Я знаю, что украинское КБ «Луч» создало беспилотник, который ничем не хуже, а даже лучше, чем турецкие беспилотники. Конечно, не все компоненты там украинские, но в этом и состоит сотрудничество, интеграция.

В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями — все, они встали. Армия Украины сегодня не армия 2014 года. И российские генералы это прекрасно понимают.

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