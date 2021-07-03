Белоруска рассказала, как выезжала в Украину в ночь на 3 июля 3.07.2021, 18:44

Пограничники заявили об «усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств».

Пункты пропуска на границе с Украиной, как и прежде, работают на въезд и выезд. Однако оформление граждан проходит с учетом не только действующих ограничений (с конца 2020 года ограничен свободный выезд), но и «дополнительных мер безопасности», пишет kp.by.

Это, в частности, «усиление контроля лиц и досмотра транспортных средств». Особое внимание уделяется въезжающим в Беларусь. Кроме того, на границе с Украиной увеличили число нарядов - и в пунктах пропуска, и на других участках.

Одна из белорусок рассказала, как пересекала белорусско-украинскую границу в ночь на 3 июля:

- Выехала из Беларуси по трудовому контракту, ехала автобусом. Нас держали на границах 6 часов, долго досматривали белорусы. С моими только документами возились минут 20. Звали еще одного парня, попросил показать соцсети. Спросила его, зачем, а он ответил что-то невнятное, типа я не должен отвечать на этот вопрос. Скорее всего, нужно было подтверждение моего ФИО в сетях.

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