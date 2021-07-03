В Словакии создали новое устройство, диагностирующие COVID-19 по дыханию за 60 секунд 3.07.2021, 18:52

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Hовое устройство называется FastBreathSpec.

В Словакии изобрели новое устройство для диагностики COVID-19. Оно может выявлять болезнь по дыханию человека менее чем за 60 секунд.

Как пишет The Slovak Spectator (перевод — unian.net), новое устройство называется FastBreathSpec. Его работа построена на спектрометрии движения ионов. После того, как устройство диагностирует коронавирус, образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

В разработке устройства принимали участие компания Masatech и отдельные факультеты университетов из Братиславы Коменского и Словацкого. Проект софинансировал аппарат правительства.

Какие тесты для обнаружения COVID-19 есть на данный момент

Сейчас для диагностики COVID-19 проводят ПЦР-тестирование. Для забора образцов берут мазок из носогорла.

Также есть экспресс-тесты и ИФА-тесты на антиген. Они обнаруживают наличие антител к коронавирусу в крови.

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