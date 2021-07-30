Ученые обнаружили десятки тысяч похожих на пришельцев морских существ 2 30.07.2021, 8:20

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Находка относится к среднему юрскому периоду.

Палеонтологи обнаружили огромное кладбище окаменелостей изогнутых, похожих на пришельцев морских существ юрского периода под известняковым карьером в Великобритании, пишет «Новое время».

Окаменелая находка включает, возможно, десятки тысяч морских беспозвоночных, включая древних предков современных морских звезд, морских огурцов, морских ежей и морских лилий, говорится в заявлении британских исследователей.

Процветающее сообщество этих придонных морских существ встретило катастрофический конец: таинственная катастрофа — возможно, оползень, вызванный землетрясением — задушила и погребла животных на 167 млн лет.

«У нас здесь что-то вроде юрских Помпей», — сказал Невилл Холлингворт, археолог-любитель, который обнаружил месторождение во время прогулки со своей женой Салли в английском регионе Котсуолдс в Глостершире.

«Существа пытались защитить себя, принимая стрессовую позу, вытянув конечности, но все было напрасно. Они попали в отложения и были закопаны заживо», — сказал Тим Эвин, палеонтолог и старший куратор Лондонского музея естественной истории.

Это место относится к среднему юрскому периоду (примерно от 200 до 145 млн лет назад), когда гигантские зауроподы и кровожадные динозавры владели планетой. В море до половины всех морских видов погибло в результате вымирания в конце триасового периода, поэтому иглокожие активно эволюционировали, чтобы заполнить пробел.

По словам исследователей, иглокожие, известные своими конечностями, очень успешно хватали проходящую пищу своими колючими руками. Некоторые, например морские звезды и морские огурцы, могли ощупывать дно океана. Другие, как морские лилии, закрепились на месте и ждали, пока к ним подойдет еда.

Группа сообщила, что это место на морском дне, вероятно, было довольно мелким, возможно, глубиной от 20 до 40 метров. Хотя невозможно узнать, что именно обрекло на смерть это огромное сообщество, исследователи благодарны тому, что это было. Если бы тела существ не были сохранены под удушающей грязью, они, скорее всего, были бы уничтожены падальщиками.

Исследователи надеются узнать больше об эволюции иглокожих в юрский период, включая описание нескольких новых видов, благодаря тысячам разнообразных образцов. Помимо животных, команда также нашла в скалах сохранившиеся образцы древесины и пыльцы, которые могут раскрыть более подробную информацию об изменениях климата в то время.

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