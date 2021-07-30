Диетолог рассказала о секретах правильного завтрака 30.07.2021, 9:21

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Главной и самой распространенной ошибкой во время завтрака является недобор белков.

Врач-диетолог Марина Макиша на своей странице в Instagram поделилась секретами правильного завтрака, а также назвала основные ошибки, которые допускают люди во время утреннего приема пищи, пишут «Известия».

По словам специалиста, главной и самой распространенной ошибкой во время завтрака является недобор белков и превышение нормы углеводов. Макиша подчеркнула, что первый прием пищи должен быть сбалансированным, хотя многие пренебрегают этим правилом. Она разъяснила, что утром в организме человека начинаются катаболические процессы, поэтому в это время он нуждается в белке, поскольку тот помогает запустить работу организма.

Диетолог отметила, что каша на воде, а также бутерброд с маслом или ореховой пастой — это не лучшие варианты для начала дня, поскольку потребление этих продуктов не восполнят недостатки белка в организме, поскольку в составе этого завтрака преобладают жиры и углеводы. Между тем можно дополнить такой завтрак яйцом, рыбой или молочными продуктами, отмечает телеканал «360».

Те, кто предпочитает на завтрак кашу, могут дополнить это блюдо бутербродом с сыром. Вес каши должен быть около 150 г, а сыра — порядка 70 г. При этом лучше отказаться от сочетания каши с маслом или орехами, так как есть риск превысить количество необходимых жиров.

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