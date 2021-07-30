Для белорусской нефтянки поступают неприятные сигналы 2 30.07.2021, 10:02

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Фото: mazyr.by

Вопрос уже начинает принимать весьма неприятный оборот.

В середине июля российские таможенники сообщили о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды танкера нефти в Украину. Позже выяснилось, что 80 тыс. тонн сырья по факту следовали на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. При этом каждая из сторон, принимавшая участи в сделке, открестилась от «контрабанды». На этом негативные новости для Беларуси не закончились. Появилась информация, что Российские железные дороги могут отменить скидку на поставку белорусских нефтепродуктов в порты России, пишет «Ежедневник».

Изначально Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о незаконном перемещение в Украину нефти на 2 млрд российских рублей. По данным ФТС, капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийск 80 тыс. тонн нефти сообщил, что судно следует в итальянский порт Аугуста. Однако танкер направился в порт Южный в Украине, где выгрузил товар. Таким образом, был нарушен введенный правительством РФ запрет на вывоз из России сырой нефти на территорию Украины.

Как удалось установить оперативникам, капитан казахстанского танкера, который является гражданином России, заранее получил от представителя зарегистрированной в Великобритании компании-оператора рейсовое задание, в соответствии с которым должен был перевезти нефть в Украину. Также он получил «указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», говорится в сообщении.

Центральная энергетическая таможня РФ возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Компания «Укртранснафта», которая является оператором нефтяной «трубы» в Украине, опровергла информацию о контрабанде нефти из РФ. Оказалось, что сделка, о которой сообщила ФТС, была датирована мартом 2020 года. «Загрузка нефти состоялась в порту Новороссийск (РФ). Страной происхождения нефти является Республика Казахстан. Отметим, что указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Республику Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора «Укртранснафты». с BNK (UK) Limited (Великобритания), дочерней компании Белорусской нефтяной компании», - говорится в комментарии украинской компании.

В свою очередь в концерне «Белнефтехим» опровергли заявление «Укртранснафты».

«Информация, распространенная от имени «Укртранснафты», не соответствует действительности. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись», – заявили в концерне. Хотя это вряд ли можно считать опровержением, поскольку «Укртранснафта» говорила про нефть из Казахстана, а не их России.

В «Казмортрансфлоте» также дали разъяснение по ситуации со своим танкером Altai. По данным казахстанской стороны, в марте 2020 года судно Altai зафрахтовали на перевозку сырой нефти сорта Export Blend Crude Oil (не российского происхождения) из порта Новороссийска назначением в порты Черного и Средиземного морей. Покупателем данного груза выступила компания Socar Trading, которая объявила, что пунктом назначения груза является Республика Беларусь (согласно коносаментам, окончательным получателем является компания BNK (UK) Limited) транзитом через порт Южный в Украине.

«В связи с этим «Казмортрансфлот» заявляет о непричастности собственника танкера и его сотрудников, включая капитана танкера, по вопросу о маршруте груза, так как по условиям договора фрахта данная поставка осуществлялась в интересах компании-покупателя», – говорится в сообщении.

В азербайджанской Socar и БНК эту сделку не комментировали.

Стоит напомнить, что в конце февраля 2020 года «Белнефтехим» сообщал, что купил у Socar около 250 тыс. тонн нефти с поставкой через Украину на фоне спора с Россией о цене на нефть. В середине марта именно танкер Altai привез из Новороссийска в Одессу 80 тыс. тонн российского сорта Urals для дальнейшей транспортировки в Беларусь. Информацию об этом распространяли украинские и российские СМИ со ссылкой на «Белнефтехим». В последствии информация была скорректирована и речь шла либо об «азербайджанской нефти», либо о «нефти, доставленной азербайджанской компанией».

Вызывает вопрос, почему Россия сообщила о прошлогодней «контрабандной» поставке лишь сейчас. Причем это произошло спустя несколько недель после того, как Беларусь и Казахстан подписали межправсоглашение о поставках нефти.

Однако этим неприятные сообщения для белорусской стороны не закончились. На днях газета «Деловой Петербург» написала со ссылкой на двух близких к российскому правительству экспертов, что Российские железные дороги ввиду своего полумонопольного положения могут поднять вопрос о повышении тарифа на поставку белорусских нефтепродуктов в порты РФ.

«Прибалтика для белорусов закрыта, а товары нужно поставлять», - отметил президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Он допустил, что РЖД могут убрать скидку в 50% с 2022 года. Хотя по документам ее действие распространяется до 2025 года. У РЖД возникло право пересмотреть размер скидки, так как Беларусь превысила оговоренную квоту поставок. Тем более, что по словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, решение о предоставлении скидки Беларуси вызвало серьезную волну недовольства среди российских поставщиков. Другое дело, что решение о подобных преференциях носит политический характер.

Ситуация с РЖД выглядит особенно интересно, учитывая слухи полугодичной давности, когда в СМИ говорилось о возможной покупке РЖД Белорусских железных дорог. Гипотетически это было реально: РЖД уже выступают концессионерами Армянских железных дорог. Дальше новостей эта затея не сдвинулась ввиду неготовности белорусов обсуждать потерю независимости своей «железки». Однако если бы эта сделка состоялась, то вопрос тарифов на перевозку не стал бы проблемой ввиду вхождения в единую сеть РЖД, заключают авторы материала.

Все описанные выше тревожные сигналы наводят на грустные мысли относительно нефтяного будущего России и Беларуси. Особенно тревожит то обстоятельство, что эти сигналы подает российская сторона, словно она на корню хочет пресечь любые попытки Беларуси слезь с российской нефтяной иглы.

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