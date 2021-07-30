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Судно Ever Given, которое блокировало Суэцкий канал, прибыло в Роттердам

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  • 30.07.2021, 10:10
  • 1,738
Судно Ever Given, которое блокировало Суэцкий канал, прибыло в Роттердам
Фото: EPA

Задержка прибытия составила четыре месяца.

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, 29 июля прибыл в порт Роттердама (Нидерланды) после того, как его выпустили власти Египта, пишет "Гордон".

Отмечается, что контейнеровоз должен был прибыть в Роттердам почти на четыре месяца раньше. Он пришвартовался для разгрузки до 3 августа, затем корабль отправится в порт Феликстоу в Англии.

Как сообщили в управлении порта, на борту судна находятся около 14 тысяч контейнеров с товарами, часть из которых предназначена для голландского рынка.

В частности, по данным корпорации, дилеры ждут более тысячи мотоциклов, которые привезло судно. Местное издательство ждет контейнер с 71 тыс. школьных дневников. Владелец издательства отмечает, что если бы груз не прибыл вовсе, он бы получил его стоимость по страховке, а теперь, скорее всего, из-за задержки сможет продать только часть груза и понесет ущерб.

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