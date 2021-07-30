Telegram-канал БОР: Устроим трудовой бойкот 1 30.07.2021, 10:26

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Фото: ТАСС

А дальше — просто останемся дома.

Все мы любим кино про супергероев. И главным, ключевым моментом о героях, который мы постоянно упускаем, является начало. Мы интуитивно упускаем его из виду, так как на подсознательном уровне готовимся к истории, в которой крутой персонаж побеждает, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих».

На самом же деле истории о супергероях ценны тем, что эти люди в первую очередь научились побеждать самих себя. Они отметают в сторону все страхи, когда понимают, что им нужно защитить слабых либо восстановить равновесие добра и зла в мире.

Именно такими мы были в августе, когда выходили все вместе на улицы наших городов, когда требовали справедливости и правды. Мы сами себе доказали, что мы — герои. А победив однажды ничего уже не может нам помешать сделать это во второй раз.

Сегодня внутри нас нет борьбы и сомнений. Ведь перед нами не стоит задачи выйти на улицы. Но внутри мы все еще те герои какими были прежде.

Чтобы проявить в себе героя важна цель. Она неизменна — честные выборы. Чтобы ее добиться сегодня мы можем начать замедлять работу предприятий. Устроить тихий, но действенный трудовой бойкот.

А дальше — просто останемся дома.

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