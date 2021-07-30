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Видеохит: Ленивый кот повеселил покупателей, пришедших в зоомагазин

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  • 30.07.2021, 11:16
  • 3,144
Видеохит: Ленивый кот повеселил покупателей, пришедших в зоомагазин

Животное из Таиланда стало настоящей звездой Сети.

Жители Кхонкэна (Таиланд), пришедшие в зоомагазин, не только отоварились всем необходимым, пишет 120.su.

Они ещё и полюбовались на ленивое шоу, которые устроил кот владельцев торговой точки. Животное по кличке Тунг разлеглось на прохладном полу и, похоже, получало подлинное удовольствие от жизни.

Особенно всех позабавил тот факт, что Тунг не обращал на людей ни малейшего внимания и игнорировал все попытки как сфотографировать его, так и немного растормошить.

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