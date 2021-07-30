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Медики назвали самые полезные продукты для здоровых суставов

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  • 30.07.2021, 13:15
  • 7,438
Медики назвали самые полезные продукты для здоровых суставов

Один из таких продуктов — шпинат.

Боли в суставах - это не только признак возрастных изменений в организме. Повредить сустав можно, например, в результате травмы. Какие средства помогут вам при болях в суставах и что полезно включить в пищевой протокол, чтоб ослабить воспаление, укрепить костную ткань и улучшить самочувствие, пишет healthinfo.ua.

Причиной боли в суставах может стать спортивная травма, артрит или артроз. Это ощущение вызывает серьезный дискомфорт и снижает качество жизни. Специальной диеты, которая может на все 100% ликвидировать проблему, не существует. Но введение в свое меню некоторых продуктов облегчит болезненное состояние. Что еще можно сделать, чтобы уберечь свои суставы?

Профилактика болей в суставах

Как уберечь суставы

Проблеме более подвержены лица в возрасте 40+, как правило, женщины.

Разумная физическая активность поможет снизить вес и нормализовать питание суставов. Это могут быть: утренняя гимнастика, фитнес, гимнастика для суставов. Идеально подходит плавание, ведь в таком случае нагрузка на суставы слабее.

Выпиваем ежедневно достаточный объем воды (состав хряща – на 90% вода).

Снижение веса.

Комфортная обувь.

Избавление от привычки скрещивать ноги в положении сидя.

Питание при болях в суставах

Костный бульон. Приготовленный на медленном огне крепкий бульон из костей, способствует уменьшению воспаления и боли в суставах, которые характерны для такого аутоиммунного заболевания как ревматоидный артрит.

Фрукты, ягоды

Виноград: имеет свойство ослабить воспаление и суставные боли, так как содержит проантоцианидин.

Цитрусовые отличаются значительным присутствием витамина С и предотвращают воспаление и суставные боли.

Сок вишни помогает ослабить воспаление.

Овощи, бобовые

Шпинат насыщен антиоксидантами. Среди его компонентов есть кемпферол, ослабляющий воспаление, боль и тормозящий развитие остеоартрита.

Брокколи имеет в составе сульфорафан, снимающий суставную боль и уменьшающий болезненные проявления ревматоидного артрита.

Чеснок кроме свойства нормализовать давление и риск кардиологических проблем оказывает противовоспалительное действие и предотвращает прогрессирование остеоартрита.

Красная фасоль содержит много клетчатки и помогает снижать показатель С-реактивного белка. Культура включает белок, фолиевую кислоту, железо (Fe), магний (Mg), калий (K), укрепляющие иммунитет.

Пряности и чаи

Такие пряности как шафран и куркума являются противовоспалительными продуктами и уменьшают проявления артрита. Вещество ккроцин в составе шафрана дает антиоксидантный и антипролиферативный эффект при суставных болях.

Имбирь

Облегчает болезненные проявления в коленных суставах.

Зеленый чай

Имеет в составе противовоспалительное вещество полифенол, облегчающее боли. А эпигаллокатехин-3-галлат, который имеется в этом растительном продукте, тормозит разрушение суставов у пациентов, страдающих ревматоидным артритом.

А также

Жирные виды рыб отличаются содержанием жирных кислот омега-3.

Молокопродукты с малым процентом жира содержат кальций (Са) и витамин D, которые укрепляют кости и иммунитет.

Грецкие, фисташковые, миндальные орешки имеют в составе кальций, магний, витамин Е, белок и альфа-линоленовую кислоту, укрепляющую иммунную систему.

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