«Азаренок фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть»16
- 4.07.2021, 8:21
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«Покушаться» на этого «полезного идиота» смысла не было.
Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал заявление Лукашенко о предотвращении покушения на пропагандиста Григория Азаренка:
— Лукашенко вчера возмущался то ли состоявшимся, то ли планируемым «покушением» на телевизионного обозревателя Азаренка.
Конечно, сам факт «нападения» на Азаренка не доказан, хотя цели Лукашенко понятны:
- продемонстрировать агрессию оппонентов режима, которые не щадят «даже» такого «таланта»;
- поднять рейтинг «жертвы» в глазах как «ябатек», так и колеблющихся.
Проблема в том, что покушаться врагам режима Лукашенко на Азаренка нет никакого смысла по двум причинам:
- Азаренок является индикатором восприятия мира, включая и Беларусь, со стороны Лукашенко. Иными словами, вот как Азаренок говорит о противниках режима и в целом о чем-то общем, так и говорит и понимает окружающую реальность Лукашенко. Это важно для борьбы с режимом. Так что в этом плане Азаренок полезен борцам с властью Лукашенко
- Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть. Иными словами, он своими выступлениями словно кричит с экрана: «Посмотрите, я вот такой и как вам? А за моей спиной власть, где таких как я тысячи, и они принимают решения!». Исходя из этого Азаренок - превосходное оружие против правящего белорусского режима.
Так зачем же его там типа убивать или что-то у него отрезать? Да Азаренку нужно премию какую выписать из Вильнюса.