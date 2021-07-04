«Азаренок фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть» 16 4.07.2021, 8:21

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Андрей Суздальцев

«Покушаться» на этого «полезного идиота» смысла не было.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал заявление Лукашенко о предотвращении покушения на пропагандиста Григория Азаренка:

— Лукашенко вчера возмущался то ли состоявшимся, то ли планируемым «покушением» на телевизионного обозревателя Азаренка.

Конечно, сам факт «нападения» на Азаренка не доказан, хотя цели Лукашенко понятны:

- продемонстрировать агрессию оппонентов режима, которые не щадят «даже» такого «таланта»;

- поднять рейтинг «жертвы» в глазах как «ябатек», так и колеблющихся.

Проблема в том, что покушаться врагам режима Лукашенко на Азаренка нет никакого смысла по двум причинам:

- Азаренок является индикатором восприятия мира, включая и Беларусь, со стороны Лукашенко. Иными словами, вот как Азаренок говорит о противниках режима и в целом о чем-то общем, так и говорит и понимает окружающую реальность Лукашенко. Это важно для борьбы с режимом. Так что в этом плане Азаренок полезен борцам с властью Лукашенко

- Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть. Иными словами, он своими выступлениями словно кричит с экрана: «Посмотрите, я вот такой и как вам? А за моей спиной власть, где таких как я тысячи, и они принимают решения!». Исходя из этого Азаренок - превосходное оружие против правящего белорусского режима.

Так зачем же его там типа убивать или что-то у него отрезать? Да Азаренку нужно премию какую выписать из Вильнюса.

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