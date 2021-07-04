Ученые обнаружили нового суперраспространителя коронавируса 3 4.07.2021, 8:42

14,416

Фото: Getty Images

Для защиты от него социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.

Пыльца деревьев может быть распространителем вируса COVID-19, что потенциально увеличивает риск заражения в многолюдных местах. В таких условиях принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.

К соответствующему выводу пришли эксперты из Университета Никосии на Кипре, которые создали компьютерную симуляцию ивы – прототипа источника пыльцы – и смоделировали, как переносятся ее зерна, подтвердив таким образом версию о "суперраспространителе", сообщает Daily mail.

Для создания компьютерной симуляции перемещения пыльцы по воздуху исследователи использовали передовые модели гидродинамики. В частности, команда воспроизвела, как 10 тыс зерен пыльцы, летящие с их дерева, будут взаимодействовать с двумя скоплениями людей на открытом воздухе – одно из 10 человек, другое из 100 – при этом некоторые из них также выделяют частицы COVID-19. В результате было обнаружено, что пыльца пройдет через обе толпы менее чем за минуту, собрав при этом вирусные частицы и перенеся их дальше.

Сверившись с национальной картой аллергенов, ученые выяснили, что большинство случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где концентрация пыльцы в воздухе была выше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».