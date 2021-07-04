В Йеллоустоуне нашли знаменитый клад коллекционера Форреста Фенна 5 4.07.2021, 9:17

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Cундук с золотом, драгоценностями и предметами искусства стоит более $1 миллиона.

Американский коллекционер Форрест Фенн спрятал клад в Скалистых горах в Национальном парке Йеллоустоун в конце 1990-х. Спустя два десятка лет сундук нашел удачливый кладоискатель, которому удалось не погибнуть в процессе поисков.

Бронзовый сундук с золотом, драгоценностями и бесценными предметами искусства на сумму более $1 млн нашел человек, который пожелал оставить свое имя в тайне. До него клад искали тысячи авантюристов; история четверых из них окончилась печально — они погибли, сообщает style.rbc.ru.

Неизвестный счастливец в подтверждение находки выслал Фенну фотографию клада. Коллекционер опубликовал снимок на своем сайте с сообщением, что сундук, находившийся более десяти лет в укромном месте среди природы, под звездным небом и палящим солнцем, наконец-то обрел нового хозяина.

«Я не знаю человека, который нашел сундук, но его привело к кладу стихотворение из моей книги», — написал Фенн. В 2010 году он спрятал стихотворение-подсказку в 24 строфы в своей автобиографии «Страсть погони» («The Thrill of the Chase»), призывая желающих отыскать ценный груз в Йеллоустоунском национальном парке. На зов откликнулись сотни и тысячи искателей. Четверо в итоге погибли.

В январе 2016 года 54-летний пенсионер из Колорадо Рэнди Билье спустился по реке Рио Гранде, решив, что разгадал загадку Фенна. Его тело нашли только спустя полгода. В 2017 году 53-летний житель Иллинойса Джефф Мерфи в поисках сокровищ попытался забраться на гору Turkey Pen Peak, но сорвался с высоты 152 метра и разбился. В том же году погиб пастор из Колорадо — 52-летний Пэрис Уоллес, его тело нашли в притоке Рио Гранде. Еще одна жертва — 31-летний Эрик Эшби пропал 28 июня 2017 года где-то на реке Арканзас. Через месяц полиция нашла останки неизвестного мужчины, но экспертиза даже не смогла точно установить, что это именно Эшби.

Новости о гибели задевали Форреста Фенна, но он не соглашался отменять квест, несмотря на требования родственников погибших. «Если люди тонут в бассейне, нужно не осушать бассейн, а учить их плавать», — говорил он.

Коллекционер придумал закопать сундук с ценными вещами посреди пустыни в середине 1990-х, когда ему диагностировали рак с низкими шансами на излечение. Бывший арт-дилер, ветеран Вьетнама и любитель археологии таким образом решил оставить о себе память. Болезнь была побеждена, и идею с кладом можно было оставить, но Фенн не отказался от нее, возложив на себя миссию «дать людям надежду» и возможность начать свое приключение. Вес клада, по его словам, составил 45 кг. Закапывал его коллекционер в два этапа. В стихотворении, которое служило подсказкой, были спрятаны девять ключей, и только разгадав их все, можно было найти клад.

И хотя Фенн призывал людей быть осторожными в процессе поиска сокровищ, жажду приключений разжигал исправно. Помимо выпуска автобиографической книги, коллекционер не пренебрегал возможностью сообщить о кладе на телевидении. Например, в 2015-м он зачитал стихотворение-подсказку в эфире утреннего шоу на канале CBS.

Когда клад нашелся, у Фенна спросили, что он чувствует: «Я не знаю, мне и радостно, и грустно. Потому что погоня закончилась. Я поздравляю тысячи людей, которые участвовали в поиске, и надеюсь, их по-прежнему будет привлекать жажда открытий и приключений».

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