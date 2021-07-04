На Филиппинах разбился самолет с 85 военными на борту
- 4.07.2021, 9:41
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Lockheed C-130 Hercules был принят на вооружение ВВС Филиппин в начале 2021 года.
Военно-транспортный самолет C-130H, на борту которого находилось 85 человек, разбился на Филиппинах.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт New 27 Brigade.
Известно, что авиакатастрофа произошла при посадке на остров Джоло в провинции Сулу.
Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules был принят на вооружение ВВС Филиппин только в начале 2021 года.
На месте авиакатастрофы работают спасательные бригады, которые пытаются помочь выжившим.
Командование ВВС Филиппин сообщает, что из-под обломков военно-транспортного самолета спасены не менее 40 человек, которых уже госпитализировали в медицинские учреждения.
Причины авиакатастрофы с участием самолета Lockheed C-130 Hercules выясняются.