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На Филиппинах разбился самолет с 85 военными на борту

  • 4.07.2021, 9:41
  • 2,306
На Филиппинах разбился самолет с 85 военными на борту

Lockheed C-130 Hercules был принят на вооружение ВВС Филиппин в начале 2021 года.

Военно-транспортный самолет C-130H, на борту которого находилось 85 человек, разбился на Филиппинах.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт New 27 Brigade.

Известно, что авиакатастрофа произошла при посадке на остров Джоло в провинции Сулу.

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules был принят на вооружение ВВС Филиппин только в начале 2021 года.

На месте авиакатастрофы работают спасательные бригады, которые пытаются помочь выжившим.

Командование ВВС Филиппин сообщает, что из-под обломков военно-транспортного самолета спасены не менее 40 человек, которых уже госпитализировали в медицинские учреждения.

Причины авиакатастрофы с участием самолета Lockheed C-130 Hercules выясняются.

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