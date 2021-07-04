Эксперты назвали новый характерный симптом индийского штамма COVID-19 1 4.07.2021, 10:18

5,458

Он проявляется наряду с кашлем, слабостью и болью в мышцах.

Один из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта» — расстройство желудочно-кишечного тракта. Об этом ТАСС сообщил врач-пульмонолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков.

«В последнее время, после того как стал распространяться штамм «дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — сказал он.

По словам Никишенкова, расстройство проявляется наряду с кашлем, слабостью и болью в мышцах.

Появление «желудочного COVID» подтвердил в разговоре с агентством и врач-иммунолог Владимир Болибок. «Для штамма «дельта» характерен так называемый «желудочный синдром». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — сказал он.

В то же время врач-вирусолог Виктор Ларичев отметил, что симптомы, которые проявлялись у пациентов, заразившихся первоначальным «уханьским» штаммом, остались актуальными и для индийского. «При всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура — это как было, так и осталось», — заявил он.

Штамм «дельта» впервые обнаружили в октябре прошлого года в Индии. Этот штамм в два раза заразнее, чем «уханьский», сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, этот вариант обнаружили более чем в 90 странах. По предварительным данным, он может приводить к более тяжелому течению COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».