Литовские пограничники: Нелегальные мигранты рассказывают похожую историю о «учебе» в вузах Гродно 4.07.2021, 11:55

За последние сутки литовцы задержали еще 160 человек, пересекших границу с территории Беларуси.

Погранслужба Литвы за сутки задержала 160 мигрантов из Беларуси, которые незаконно пересекали границу.

Большинство из них задержали на территории Друскининкайского самоуправления. Никаких случаев сопротивления сотрудникам не зафиксировали.

«Многие мигранты, задержанные друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а местная власть ввела новую плату для таких студентов. Их также якобы выселили из студенческих общежитий и вынудили покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу», — говорится на сайте пограничной службы Литвы.

По информации ведомства, в 2021 году 1098 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву. Это число почти в двенадцать с половиной раз больше, чем было в прошлом году. В 2020 году на литовской границе был задержан 81 человек, в 2019 году — 46, в 2018 году — 104, в 2017 году — 72.

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