Посол США Джули Фишер: Беларусь заслуживает выбора своего собственного будущего 5 4.07.2021, 12:19

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Дипломат обратилась к белорусам по случаю празднования Дня независимости США.

Посол США в Беларуси Джули Фишер обратилась к белорусскому народу по случаю празднования Дня Независимости США, который отмечается 4 июля.

"Сегодня мы отмечаем 245-годовщину подписания декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Принципы, заложенные в этом документе — жизнь, свобода и стремление к счастью — не знают национальности, они не принадлежат Америке, они являются частью всего человечества. Мы понимаем, что многие в Беларуси стремятся к тем же свободам и возможностям, которые мы ценим сегодня. Столкнувшись с насилием, белорусы продолжают бороться за то, чтобы их голос услышали. Мир стал свидетелем ненасильственных демонстраций, которые призывают к освобождению сограждан и освобождения политзаключенных, проведение свободных выборов в верховенство закона. Беларусь заслуживает выбора своего собственного будущего. Легитимность лидера может быть обусловлена только добровольным согласием народа. Гражданское общество, способное призывать лидеров к ответу, необходимо для будущего Беларуси, потому что власти должны существовать для того, чтобы содействовать развитию своего народа, а не сдерживать его", - сказала Джули Фишер в своем обращении.

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