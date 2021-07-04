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В ВОЗ рассказали о новых мутациях суперзаразного штамма «дельта»

  • 4.07.2021, 14:51
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В ВОЗ рассказали о новых мутациях суперзаразного штамма «дельта»

Какими могут быть последствия?

Индийский штамм коронавируса «дельта» очень опасен из-за своей способности молниеносно передаваться от человека к человеку. Кроме того, он без конца мутирует, рассказали в ВОЗ.

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, «дельта» может привести к очередной масштабной волне заболеваемости в Европе и мире, даже несмотря на успехи в кампании по вакцинации, потому что он постоянно видоизменяется и, вероятно, уже может обходить защиту вакцин.

«Дельта» считается самым опасным из ныне существующих типов коронавирусной инфекции. Он уже проник минимум в 98 стран. И их число будет расти, прогнозирует пресс-служба ООН.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что «дельта» в 2 раза заразней оригинального уханьского штамма.

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