Папа Римский Франциск перенес операцию 5.07.2021, 8:50

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фото: reuters

Хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом.

Как сообщает Vatican News, в воскресенье Папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли. В Ватикане назвали операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки «плановой».

Ее провел профессор Серджио Альфиери. Ассистировали профессор Луиджи Софо, доктора Антонио Торторелли и Роберта Менга.

В пресс-службе Святого престола отметили, что хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом — Папа Римский перенес его хорошо.

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