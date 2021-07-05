Главный инфекционист США назвал особенности дельта-штамма коронавируса
- 5.07.2021, 9:21
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Этот тип вируса можно назвать более смертоносным.
Индийский штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала NBC.
По словам Фаучи, этот тип вируса можно назвать более смертоносным. Он приводит к более тяжелому заболеванию, госпитализации и в некоторых случаях к смерти, подчеркнул медик, основываясь на данных, которые проанализировали американские ученые.
Специалист также отметил, что индийский штамм "очевидно, более заразный".
"Вирус легче передается от человека к человеку", — добавил он.
Дельта-штамм коронавируса обнаружили в Индии в октябре прошлого года.