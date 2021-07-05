Лукашенко и Путин названы врагами свободной прессы 4 5.07.2021, 9:48

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«Репортеры без границ» опубликовали доклад о ситуации со свободой слова.

Президент России Владимир Путин и белорусский правитель Александр Лукашенко вошли в новый список "врагов свободы прессы", подготовленный международной неправительственной организацией "Репортеры без границ" (RSF). Всего в реестре, обнародованном в понедельник, 5 июля, числятся 37 глав государств и правительств, которые, по мнению составителей, оказывают наиболее жесткое давление на журналистов в своих странах, пишет "Немецкая волна".

"Новые фигуранты появились во всех регионах мира. Их методы репрессий различны, но служат одной цели - любой ценой предотвратить критичное освещение событий", - заявил в связи с опубликованием нового перечня глава отделения "Репортеров без границ в Германии" Кристиан Мир (Christian Mihr). "От этого страдают журналисты, которые, тем не менее, мужественно продолжают расследования, но также и население, которое таким образом лишается доступа к независимой информации, столь важной, особенно в период глобальной пандемии", - указал Мир.

"Пугает и то, что виновные часто остаются безнаказанными, несмотря на совершение жестоких преступлений", - добавил он.

Как напоминает RSF, говоря о ситуации в Восточной Европе, Путин и Лукашенко попадали в предыдущие редакции перечня на протяжении около 20 лет. С момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ, "по меньшей мере 37 репортеров были убиты за свою работу, и почти ни одно из этих преступлений не было раскрыто", отмечают авторы списка.

Ситуация для независимых сотрудников СМИ в РФ в этом году значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в российскую Госдуму 19 сентября. Они подвергаются риску быть произвольно объявленными "иностранными агентами", пишет RSF.

Эксперты напоминают, что несколько новостных порталов, критикующих Кремль, в последние недели были вынуждены приостановить работу либо бороться за финансовое выживание.

Говоря о Беларуси, в RSF констатируют, что Александр Лукашенко жестоко подавляет там любое "свободное распространение информации". С начала протестов против его правления прошлым летом были задержаны "более 500 журналистов, некоторые из них подверглись жестокому обращению в тюрьме", подчеркивают сотрудники "Репортеров без границ". При этом 25 сотрудников белорусских СМИ до сих пор остаются под стражей. У работников иностранных средств массовой информации практически нет возможности легально работать в Беларуси, напоминают эксперты.

Так у портала Tut.by отозвана лицензия, его главный редактор Марина Золотова находится в тюрьме, а доступ к сайту заблокирован", отмечают далее в организации. Кроме того, 23 мая Лукашенко вызвал "международное возмущение", когда "направил пассажирский самолет в Минск и заставил его совершить посадку", чтобы арестовать блогера Романа Протасевича, пишут "Репортеры без границ".

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