Видеофакт: В Каспийском море произошел мощный взрыв 5.07.2021, 10:16

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Взрыв в море мог быть вызван извержением грязевого вулкана.

В Каспийском море вечером в воскресенье, 4 июля, произошел взрыв на одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе, сообщает «Новое время» со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Видео момента взрыва в соцсетях публикуют очевидцы. Люди сообщают о достаточно сильной взрывной волне, которая ощущалась на берегу.

Взрыв, предположительно, произошел на газовом месторождении Умид в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Video footage from the nearest platform (allegedly "Umid") to the explosion that occured in #Caspian Sea pic.twitter.com/E8628064MY — Zumrud Pashkin (@ZumrudPashkin) July 4, 2021

Позже замглавы департамента по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что «взрыв в Каспийском море не имеет ничего общего с объектами, находящимися под прямым контролем SOCAR».

«На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме», — написал представитель компании в своем Twitter.

SOCAR-ın birbaşa nəzarətində olan dəniz platformalarında və sənaye obyektlərində hər hansı qəza baş verməyib, iş normal rejimdə davam edir. Əlavə məlumat olarsa, ictimaiyyəti məlumatlandıracağıq. pic.twitter.com/QmifxkfBQu — Ibrahim Ahmadov (@Qizilbasch) July 4, 2021

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана изданию Oxu заявили, что «взрыв в море мог быть вызван извержением грязевого вулкана». В настоящее время проводится проверка произошедшего.

JUST IN - Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan.pic.twitter.com/W6satBoiUL — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 4, 2021 UPDATE - Footage of the alleged "mud volcano" eruption filmed from the Omid oil rig.pic.twitter.com/trgEMdVhzf — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 4, 2021

В МЧС Азербайджана заявили, что к ним «не поступало никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах в стране».

В ведомстве подчеркнули, что по факту возгорания, видео которого распространено в социальных сетях и на сайтах, ведется расследование.

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