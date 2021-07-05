СМИ: У Японии есть сильные козыри в территориальных спорах с Россией 1 5.07.2021, 11:15

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Это то, что больше всего беспокоит Кремль.

Отношения между Японией и Россией, которые во времена администрации премьер-министра Синдзо Абэ выглядели как «медовый месяц», стали гораздо более прохладными с приходом правительства Суги, пишет Yahoo News Japan (перевод — inosmi.ru).

Почувствовав это, президент Путин в феврале этого года сказал: «Я хочу развивать отношения с Японией, но у меня нет никаких намерений нарушать Конституцию России». Это касается новых поправок в пересмотренную в июле прошлого года Конституцию России, где запрещается любое отчуждение российских территорий. Поправка в качестве исключения допускает переговоры о демаркации российских границ с иностранными государствами, но заявление Путина предполагает, что переговоры по «северным территориям» не являются переговорами о демаркации границы. Если это так, то что будет с содержанием Совместной советско-японской декларации 1956 года?

Можно ли сохранить Совместную советско-японскую декларацию?

В статье 9 Совместной советско-японской декларации говорится:

«9. Япония и Союз Советских Социалистических Республик соглашаются продолжить переговоры о заключении мирного договора после восстановления нормальных дипломатических отношений между двумя странами.

Союз Советских Социалистических Республик в ответ на просьбу Японии и с учетом ее интересов соглашается передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Однако фактически эти острова будут переданы только после подписания мирного договора между Японией и Союзом Советских Социалистических Республик».

В совместном заявлении, ратифицированном двумя странами, четко говорится о том острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии. Нарушает ли это положение новый российский конституционный запрет на отчуждение российских территорий?

Фактически пересмотренная конституция России также добавляет новое положение, согласно которому, если какое-то обязательство России действует по международному праву, оно не может быть выполнено, если противоречит действующей российской Конституции и законодательству. Согласно этому положению, если Конституционный Суд России признает неконституционными какие-то договорные обязательства страны, то они могут быть признаны недействительными. Другими словами, существует возможность того, что параграф 9 Совместной советско-японской декларации и принятие советской стороной обязательств по возврату Японии двух островов могут быть признаны неконституционными. В таком случае создалась бы возможность признать пункт 9 Совместной советско-японской декларации недействительным. И что же, территориальный спор между Японией и Россией на этом можно считать полностью закрытым?

«Северные территории» — «козырь» в руках великих держав

Совместная советско-японская декларация — это международное обещание, которое изначально не могло стать мирным договором. За этим стояла логика «холодной войны». Американская сторона считала нежелательным сближение Японии и Советского Союза друг с другом, а советская сторона хотела вбить клин в американо-японские отношения. В результате согласие на передачу Японии двух островов явилось своего рода вынужденной уступкой СССР Японии. Одновременно этот момент стал инструментом давления на Японию со стороны США. Другими словами, проблема «северных территорий» превратилась в весомый геополитический «козырь» в руках великих держав.

К сожалению, сегодня этот расклад практически не изменился. Действительно, холодная война закончилась заключением Первого договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) и последующим распадом Советского Союза. Однако в разоружении не про-изошло никакого дальнейшего прогресса, и отношения между США и Россией находятся состоянии высокой напряженности, которое можно назвать «стабильно враждебным». В этих отношениях Соединенные Штаты обеспокоены чрезмерными связями между Россией и западными странами. Например, США категорически возражают против плана Германии по прокладке газопровода «Северный поток — 2» из России прямиком в ФРГ, потому что Россия таким образом станет определять энергетическую безопасность Европы.

И наоборот. Российская сторона также крайне настороженно относится к сближению соседних с ней стран с Западом. Символом этого является массовое вступление стран Восточной Европы в НАТО. Теперь даже Украина, которая когда-то составляла ядро Советского Союза наряду с Беларусью, открыто и настойчиво стремится вступить в НАТО. Если обратить взор на восток, то здесь рядом с Россией расположена Япония, один из самых верных союзников Соединенных Штатов. По имеющимся данным, в Японии размещено около 55 000 американских военнослужащих и множество американских военных баз. Россия хотела бы каким-то образом исключить из своего окружения в Японии этот колоссальный вооруженный потенциал США. В меморандуме, состав-ленном министром иностранных дел СССР Андреем Громыко и представленном Японии при пересмотре Договора о безопасности между Японией и США в 1960 году, говорится, что пересмотр Договора о безопасности между Японией и США «создал новую ситуацию, которая делает невозможным выполнение прежних обещаний Советского Союза, и что острова Хабомаи и Шикотан не могут быть переданы японской стороне без вывода всех иностранных войск с территории Японии».

С тех пор Советский Союз занял позицию, согласно которой территориальной проблемы с Японией как бы не существует.

Замыслы России

Однако в действительности еще в советском правительстве обсуждался вопрос о возможном компромиссе по территориальному вопросу. Недавно информационное агентство Kyodo News сообщило, что получило материалы по вопросу о северных территориях, подготовленные для Политбюро Коммунистической партии Советского Союза в 1972 году. Это докладная записка, которая должна была быть представлена на заседании Политбюро. В ней высказывались опасения того, что в условиях советско-китайского противостояния, американо-китайское сближение ослабляло внешнеполитические позиции СССР и содержалась мысль о том, что в создавшемся положении было желательно изыскивать пути улучшения советско-японских отношений. Со-гласно публикации Kyodo, при этой докладной записке имелся вариант советско-японского мирного договора, основными положениями которого были:

— не допускать использования территории стран-партнеров для нанесения какого-либо вреда противоположной стороне;

— не принимать участия ни в каких действиях любой третьей стороны, которая намеревалась бы осуществить агрессию против СССР;

— в соответствии с Совместной советско-японской декларацией 1956 года, СССР передает Японии острова Хабомаи и Шикотан. Оба острова полностью демилитаризируются.

Министр иностранных дел Громыко, посетивший Японию в январе 1972 года, намекнул премьер-министру Сато на возможность возврата к Декларации 1956 года. В условиях советско-китайского конфликта Соединенные Штаты и Япония начали сближаться с Китаем, и баланс сил на международной арене существенно изменился, поэтому Советский Союз попытался несколько сблизиться с Японией. Однако существо предложения, сделанного Советским Союзом на этот раз, не сводилось просто к возвращению двух островов на основании декларации 1965 года. Основное внимание в этом предложении уделялось пункту, который не позволял использовать территорию Японии для нападения на Советский Союз. В нем уже не говорилось о том, что войска США должны быть полностью выведены из Японии, как это было в прошлом, но от Японии требовалось обещать, что в случае возникновения военного конфликта с СССР, территория Японии не будет использоваться американскими вооруженными силами против Советского Союза.

Ослабление японско-американского договора безопасности

Однако статья 6 Договора безопасности между Японией и США гласит: «В целях обеспечения безопасности Японии и поддержания мира и безопасности на Дальнем Востоке, Соединенные Штаты размещают на японской территории свои сухопутные, военно-воздушные силы и военно-морские силы, создают и используют свои специальные военные объекты». Иными словами, предложение Советского Союза пойти на уступки в территориальном споре с Японией на самом деле было простой попыткой ослабить договор безопасности между Японией и США.

Считается, что для Японии вопрос о «северных территориях» является вопросом территориального суверенитета и экономических интересов (например, рыболовства), а для России — это важный «козырь» в обеспечении своей безопасности. Если это так, то японско-российский территориальный спор никогда не будет разрешен, пока Япония и Соединенные Штаты объединены договором.

Россия замышляет добиться вывода войск США из Японии

На саммите Япония-Россия в Сингапуре в ноябре 2018 года, когда Абэ и Путин договорились урегулировать территориальный спор (возврат двух островов) на основе Декларации 1956 года, Путин неоднократно повторял, что в ней никак не указаны сроки условия такого возврата, а также не определен вопрос о суверенитете островов. Эти заявление «размывают» достигнутую в Сингапуре договоренность, делают ее расплывчатой и нечеткой. В этой связи создавалось впечатление, что с ее помощью Путин хотел просто отложить практическое решение территориального вопроса. Однако в словах Путина есть определенный смысл. В чем же он состоит? В том, что, как это и сказано в Декларации, непременным условием возврата Японии двух островов является полный вывод американских войск с ее территории или гарантия того, что они не будут использоваться против России.

Японские «козыри»

29 июня в Италии прошла встреча министров иностранных дел стран G20, и было сообщено, что на ее полях планировалось проведение встречи министров иностранных дел Японии и России. К сожалению, эта японско-российская встреча не состоялась из-за того, что министр иностранных дел Лавров отложил ее на перспективу. Неизвестно, когда она состоится, но, разумеется, в ее повестке дня будут территориальные вопросы. Япония всегда была на стороне «просящего» в территориальных переговорах с Россией. В этой связи ее позиция до сих пор не была достаточно сильной. Поэтому при администрации Абэ для ее усиления в качестве «козыря» использовалось экономическое сотрудничество с Россией. В нем существовал так называемый «план сотрудничества из 8 пунктов». Но он так, по существу, и не заработал в отношениях двух стран.

Однако, у японской стороны есть «козыри» и посильнее. И прежде всего, это объединенная военная мощь японо-американского союза и сил США в Японии. Это то, что больше всего беспокоит Россию. Конечно, та сделка, которой в настоящее время желает российская сторона, невозможна. И Россия хорошо знает это. Однако следует иметь в виду, что вопроса о союзе Японии и США в территориальных переговорах с Россией избежать нельзя.

Когда бывший премьер-министр Японии Итиро Хатояма в 1950-х годах отправился на японско-советские переговоры в Москву, мощная фракция предыдущего премьера Сигэру Ёсиды в Либерально-демократической партии выступала против них. С того времени по нынешний день вопрос о северных территориях является не только территориальным вопросом, но и вопросом выбора японской стратегии: следует ли Японии во всем следовать за США или ей следует проводить свой собственный независимый курс? В связи с этим решение территориальной проблемы и в настоящее время представляется весьма нелегким делом.

Но Японии, по крайней мере, нужно умело использовать имеющиеся у нее на руках «козыри» для того, чтобы решительно бороться с Россией за лидерство в переговорах по территориальному вопросу.

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