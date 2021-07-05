Врач из Минска рассказала, какие побочки у белорусских детей вызывает COVID-19 1 5.07.2021, 12:19

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О вакцинации детей в нашей стране пока речь не идет, сообщила главный врач 17-й детской поликлиники столицы.

О том, какие осложнения отмечают белорусские медики у несовершеннолетних пациентов, перенесших ковид, рассказала главный врач 17-й детской поликлиники Людмила Слайковская, пишет kp.by.

По словам Людмилы Слайковской, дети сталкиваются с осложнениями со стороны вегетососудистой системы, в частности, с учащенным сердцебиением. У подростков случаются повышенная тревожность и страхи, требующие вмешательства психолога.

Изменяются вкусовые ощущения, любимые блюда становятся нелюбимыми, дети теряют обоняние. Бывают и тяжелые осложнения, когда ребенок попадает в реанимацию с мультисистемным воспалительным синдромом, который имеет общие черты с токсическим шоком.

О вакцинации детей в Беларуси пока речь не идет, сообщила главный врач. На вопрос, стоит ли вывозить детей на оздоровление на море, она ответила отрицательно.

— Мое мнение — везде пандемия коронавируса, существует большая вероятность заболеть или стать контактом первого уровня. Поэтому желательно провести лето в Беларуси.

По словам Людмилы Слайковской, если ребенок заболеет ковидом в Беларуси, ему окажут необходимую медицинскую помощь, но она не уверена, что ребенок получит такую же помощь, находясь за границей.

- Для наших детей комфортнее отдыхать в родных краях. Это касается и привычной климатической зоны, и питания. Не забывайте, что в южных странах ребенку требуется 5–7 дней на адаптацию, - отметила медик.

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