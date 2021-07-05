В Германии появились электрические грузовики-трамваи 10 5.07.2021, 12:57

2,542

Заряда аккумулятора таким грузовикам-трамваям хватает на 200 километров.

В Германии появились электрические грузовики-трамваи. Пилотный маршрут для этого транспорта был открыт в долине Мург земли Баден-Вюртемберг, пишет euro-pulse.ru.

Электрические грузовики оснащены контактной сетью – U-образным проводником, соединенным с линиями электросети. Эту же технологию, например, используют трамваи и электрички.

Заряда аккумулятора таким грузовикам-трамваям хватает на 200 километров, однако с регулярной подзарядкой они смогут преодолевать более длинные расстояния.

Проект eWayBW стартует в конце июля 2021 года и в течение трех лет будет тестировать этот новый вид экологически чистого транспорта.

В странах ЕС активно экспериментируют с разработкой новых видов транспорта на электричестве. В прошлом году в порту Копенгагена появились экологичные водные трамваи на электромоторах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».