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Литва строит новый палаточный городок для мигрантов и планирует привлечь армию

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  • 5.07.2021, 13:31
  • 2,508
Литва строит новый палаточный городок для мигрантов и планирует привлечь армию

В городке будет 1000 мест.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет Delfi.

Для обеспечения безопасности местных жителей МВД Литвы обещает привлечь все ведомства МВД, в том числе полицию, пограничников и Службу общественной безопасности, а также планирует задействовать военных-добровольцев.

Также МВД обратилось в местным самоуправлениям с просьбой предоставить информацию о возможности принять мигрантов. Для размещения мигрантов литовские власти планируют построить модульные домики, в Друскининкайском районе начнут строить ангары.

За последние сутки на белорусско-литовской границе были задержаны 134 мигранта, а всего с начала года их число превысило 1200 человек. 2 июля Литва объявила режим чрезвычайного положения.

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