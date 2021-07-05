Проекты Джеффа Безоса: чем займется самый богатый человек мира после Amazon? 5.07.2021, 14:48

Джефф Безос

Вероятно, один из проектов - космическая компания Blue Origin.

Легенда бизнеса Джефф Безос оставляет пост исполнительного директора компании Amazon, чтобы, по его словам, заняться другими проектами, передает ВВС.

Он остается крупнейшим акционером и председателем совета директоров Amazon, но с 5 июля уже не будет, как прежде, вникать во все и руководить всем.

57-летний Безос - классический пример человека, который сделал себя сам. 25 лет назад он основал Amazon как книжный интернет-магазин в гараже в Сиэтле. Сегодня капитализация компании составляет 1,7 трлн долларов, а личное состояние ее главы - почти 200 млрд долларов.

На компанию во всем мире работают 1,3 миллиона сотрудников, которых босс называет "мои друзья амазонцы" ("my fellow Amazonians") - по аналогии с "my fellow Americans", традиционным обращением американских президентов к нации.

"Я никогда не чувствовал в себе столько энергии, и об уходе на покой речи нет. Я собираюсь сосредоточиться на новых продуктах и инициативах", - заявил он в обращении к сотрудникам.

Космос

Вероятно, один из проектов - космическая компания Blue Origin.

В 1982 году Безос оказался лучшим учеником в своем школьном выпуске, и газета Miami Herald взяла у него интервью. 18-летний юноша сказал, что хотел бы "построить космические отели, парки развлечений и жилые колонии для двух или трех миллионов человек, которые смогут поселиться на орбите".

И вот мечта начала сбываться. 20 июля Безос и его брат Марк отправятся в космос на созданной Blue Origin космической капсуле New Shepard, названной в честь первого американского астронавта Алана Шепарда.

В отличие от полноценного космического корабля, капсула не выйдет на орбиту, а пролетит по параболе, достигнув высоты примерно в 100 км, как в свое время Шепард. Но для туристов этого достаточно.

"Я грезил космосом с пяти лет", - написал Безос в "Инстаграме".

Пресса

Другой проект - газета Washington Post, которую он купил в 2013 году за 250 миллионов долларов и успешно ввел в цифровую эру после десятилетий упадка и неопределенности.

Как заявил Безос в одном из интервью, приобретая издание, он не знал ничего о газетном деле, зато знал кое-что об интернете.

Он выделил материалам Washington Post значительное место на гаджетах Amazon, прежде всего на устройствах Kindle.

Филантропия

Наконец, Безос, вероятно, станет больше заниматься филантропией.

В свое время его критиковали за то, что он оказался единственным в пятерке первых мировых богачей, кто не подписался под так называемой "Клятвой дарения" - инициативой Билла Гейтса и Уоррена Баффета пожертвовать половину состояния на благие цели.

В 2018 году Безос выделил два миллиарда долларов на помощь бездомным и образование детей из семей с низкими доходами.

Недавно он сообщил о создании Фонда Земли с капиталом в 10 миллиардов долларов для поддержки ученых и общественных активистов, борющихся с изменениями климата.

"Климатические изменения - самая большая угроза нашей планете, - заявил он. - Земля - единственное, что принадлежит всем, давайте спасем ее вместе!"

Об экологии Безос тоже задумывался с юных лет. В интервью, которое 18-летний выпускник некогда дал Miami Herald, он сказал, что главная цель переселения людей в космос - сохранение Земли.

"Планета превратится в парк", - мечтал он.

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