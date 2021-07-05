РФ отказывается от экспорта газа через Беларусь и Польшу по газопроводу «Ямал - Европа»? 10 5.07.2021, 16:12

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Об этом свидетельствуют данные оператора польской сети газопроводов Gaz-System.

Основные мощности польского участка магистрального трубопровода «Ямал - Европа», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, на будущий год не были зарезервированы на аукционе.

Об этом свидетельствуют данные компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, размещенные на ее аукционной платформе, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Состоявшийся в понедельник аукцион по продаже мощности трубопровода на 2022 газовый год (1 октября 2021 года - 1 октября 2022 года) не завершился резервацией мощностей. 34,071 млн кВт ч, предложенные на вход в польскую газотранспортную систему в пункте «Кондратки», пока оказались невостребованными. На аукционной предлагались также мощности трубопровода на перспективу до 2026 года. По итогам нынешних торгов мощности после 1 октября 2022 года тоже забронированы не были.

Период действия долгосрочного соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из РФ на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал - Европа» истек 17 мая 2020 года. Теперь поставки осуществляются на основе торгов, проводимых Gaz-System. На прошлый год на годовом аукционе мощности польского участка этого газопровода были зарезервированы примерно на 90%.

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