Министры ОПЕК+ отложили переговоры на неопределенный срок 5.07.2021, 19:44

Между ОАЭ и представителями других стран возникли разногласия.

Министерская встреча стран ОПЕК+ отложена на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости». Информацию подтвердил источник РБК в Минэнерго России.

«Встреча действительно была отложена. О новом сроке еще не сообщили делегатам», — сказал собеседник РБК.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в ОПЕК, сегодня министры общались в двустороннем формате по телефону.

Предыдущая встреча была назначена на 2 июля. Тогда ее перенесли на 5 июля.

С 1 мая 2020 года в силу вступило соглашение между Россией, ОПЕК и другими производителями о рекордном сокращении добычи нефти — на 9,7 млн барр. в сутки. Его приняли после обвала нефтяных котировок. Соглашение рассчитано на два года (до начала мая 2022-го) и предусматривает постепенное увеличение объема добычи.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 1 июня рекомендовал странам альянса придерживаться принятого плана по восстановлению добычи нефти — увеличивать ее на 2,1 млн барр. в сутки.

Однако между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и представителями других стран возникли разногласия по поводу того, от какого уровня отсчитывать сокращение добычи.

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