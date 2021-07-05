«Коммерсантъ»: Из-за санкций Запада у режима Лукашенко нет ни денег, ни сил 11 5.07.2021, 20:48

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Фото: Reuters

Миграционная война Лукашенко рискует задеть и Россию.

Литва под ударом миграции. Страна вводит режим экстремальной ситуации в связи с наплывом нелегалов из Беларуси. Ранее Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать поток приезжих с Ближнего Востока. Причина в том, что из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил». В итоге с 1 июня на литовской границе задержаны более 1 тыс. мигрантов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемая миграционная война рискует задеть и Россию.

Аэропорт Минска принимает сразу несколько рейсов в неделю из Турции и Ирака. Затем, как утверждают в Евросоюзе, белорусские туркомпании доставляют приезжих «туристов» к литовской границе. А там они просачиваются на территорию ЕС. Это, ко всему прочему, еще и выгодный бизнес. Цена переправки одного мигранта доходит до € 15 тыс. Понятно, что для совсем небольшой Литвы, наличие даже несколько сотен таких гостей — без пяти минут гуманитарная катастрофа.

Власти в Минске на все на это замечают, что у них, мол, никаких проблем нет. Непонятно, что там соседей не устраивает. Между тем Александр Лукашенко прямо заявил, что из-за санкций Запада его страна не имеет возможности более сдерживать мигрантов — нет у них на это ни времени не сил. Сами устроили пожар в Ираке, Афганистане, а мы, белорусы, должны их всех сдерживать. Иными словами, вы меня как законную власть не уважаете — тогда вот вам ответ. Ситуация действительно сложная. Сейчас вопрос решается на уровне Еврокомиссии — Литве будут помогать, а Лукашенко, видимо, ждут очередные санкции.

Теоретически вопрос этот решаемый. На границе возводится стена, привлекаются дополнительные контингенты. Нужно финансирование — его можно изыскать — тем более, если всем Европейским союзом навалиться. Тем временем, Вильнюс предоставил дипломатический статус офису Светланы Тихановской. Это можно считать своеобразным ответом минским властям: поддержку оппозиции сворачивать не собираемся, даже наоборот. И это, вполне возможно, только начало. Примеру Вильнюса готовые следовать и другие государства. То есть идти к Александру Григорьевичу с извинениями, похоже, никто не собирается.

В итоге мы видим, что современная Беларусь все больше превращается в очаг нестабильности. В горячую точку на карте Европы. И это очень мягко сказано.

А из Брянска сообщают, что на границе с Беларусью задержаны несколько десятков нелегалов с Ближнего Востока. В перспективе ЕС, наверное, в состоянии закрыть свои рубежи. А если планомерно завозить в республику «туристов» из Ирака и Афганистана, то они начнут скапливаться. Поэтому им логично куда-то перемещаться. Куда именно? При том, что узурпатор приказал закрыть украинскую границу. Ответ найти не сложно в Россию – через нас дальше в Европу.

Где тонко, там и рвется. Здесь закрыли — пойдут в другое место, где проще пройти. Тем более, если планомерно завозить туристов регулярными авиарейсами, они будут скапливаться — нужно их куда то отправлять. Так что есть риск, что и России все это тоже неизбежно аукнется. По этому поводу не должно возникать иллюзий. Что вот накажем этих заносчивых европейцев и, тем более, недоброжелательную Литву. Это в принципе тоже, что и «бомбежки Воронежа» — большой риск на себя беду накликать.

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