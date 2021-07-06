«Сейчас поведение Лукашенко — как у человека, который знает, что ему «крышка» 6.07.2021, 7:41

фото: ТАСС

Таракан понимает, что бессилен и его сдают свои же.

Самая большая ошибка в действиях власти состоит в том, что они не понимают - той Беларуси, которая была раньше, и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует, - пишет участник минского чата.

Беларусь проснулась!

Новая Беларусь сметет остатки этого старого режима. Мы – сильная и свободная страна. Мы – народ-победитель.

Белорусы поняли, что никакой поддержки у лукашеску нет.

Ну не будет вести себя так человек, за которым стоит хоть какая поддержка. Не будет на ходу придумывать идиотские провокации, не будет устраивать обыски, не будет задерживать людей.

Новости каждый день, как сводка с боев. Ежедневно плешивый психопат несет какую-то уморительную чушь с экрана своего личного Геббельс-ТВ.

Как этот идиот не поймет, ему и его прикорытной свите больше никто не верит, и мы уже наслушались его баек?

Сейчас поведение лукашеску - как у человека, который знает, что ему - крышка. Он блефует, пытается хоть как-то изобразить, что контролирует ситуацию в стране. Не получается. Он пытается обмануть белорусов, и заболтать...

Сейчас у него одна повестка - террористы хотят уничтожить страну. Но этот бред мы уже слышали в прежние годы. Мы помним взрыв в метро и сотни пострадавших, десятки искалеченных и убитых. Люди знаю, кто у нас самый главный террорист и убийца, а он своей больной психикой не может понять, что это он.

Даже с административным ресурсом лукашеску не может создать картинку любви к нему, люди саботируют и бойкотируют его праздники.

Таракан понимает, что бессилен, что его сдают свои же, он бесится и совершает ошибки, главная из которых – демонстрация этого бессилия. У него крыша едет от осознания того, что он уже ничего не может, и тех трех процентов рейтинга, которые у него были после выборов, скорее всего, тоже нет. Он остался один.

В ту минуту, когда он возомнили себя «царьком», вершащим судьбы, начался его неизбежный крах и падение. Белорусский народ сам решит свою судьбу.

Нам нужна свобода! И только нам, белорусам, решать, хотим ли мы оставаться вместе с усатым психопатом, или же продолжать делать все возможное, чтобы этот фашистский режим рухнул.

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